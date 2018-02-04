香港Apple Store发生iPhone冒烟事件 两店员送医

大家要换电池时，一定不要用力拽电池，特别是对于iPhone 6这样的老机型。

大家还记得不久前瑞士和西班牙的两家Apple Store发生iPhone电池自燃事件，导致电源和顾客吸入有害气体导致入院的事情吗？没想到今天这种事情在国内发生了！据港媒报道，今天一家香港Apple Store中，一台iPhone手机突然冒烟，两名店员吸入导致身体不适。



报道来自香港《南华早报》，这家Apple Store位于香港国际金融中心商场内，是苹果在香港开设的第一家Apple Store，于2011年开业。报道中称，两名店员在为用户修理手机时，iPhone突然开始冒烟，两位店员躲避不及吸入了一些烟雾。后来两位店员因为感觉不适而被送入了医院。





不过幸好事件并没有影响到更多人，在消防人员赶来之前，店员自行灭掉了烟雾源，店内店员和顾客都没有撤离。与之相比，当时欧洲的两次自燃事件都疏散了店员和用户。对于此次事件，苹果表示只是一个小事故，Apple Store很快就恢复了正常运营。在报道中只将事故描述为“冒烟”而不是“自燃”，但是我们还是能够确定事故源来自电池。对于这一情况，国外拆机大神早已给出了自己的结论，因为iPhone的电池是黏在主板上的，所以拆卸的时候应该用热风机吹软再拆下来。但是最近因为低价更换电池政策，不少用户涌入Apple Store更换电池，可能部分店员步骤不到位，用蛮力取下电池导致电池变形，这样就很容易造成短路，引发冒烟、自燃等后果。所以如果大家要自己动手换电池什么的，一定不要用力拽电池，特别是对于iPhone 6这样的老机型。

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