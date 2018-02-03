苹果针对iPhone 7“无服务”问题推出维修计划

2018-02-03 11:28:37
chengge
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苹果公司表示，遇到此问题的设备将获得免费更换，无论是否有保修。

苹果公司今天正式发布了一项维修计划，这一计划针对于部分 iPhone 7 用户的手机出现「无服务」情况。



最近几周以来，国内外陆续有用户开始反馈，他们的 iPhone 7 用着用着突然从正常的服务变成「无服务」。不仅是最近，去年就有很多用户报告类似的问题。




今天苹果正式针对该部分用户推出维修计划，苹果公司表示，该问题是由于主板上的某个组件发生故障导致。这些受影响的设备生产日期在 2016 年 9 月至 2018年 2 月之间，售出地为中国内地、中国香港、日本、中国澳门和美国。受影响的型号为：A1660，A1779 和 A1780。

苹果公司表示，遇到此问题的设备将获得免费维修，无论是否有保修。在提供任何服务之前，技术人员会先检查您的 iPhone，以验证您的设备是不是符合这项计划的条件。且这项计划仅适用于 iPhone 7。

关于该维修计划的更多详情和服务流程，可以点击这里查看。

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