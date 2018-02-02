《三分钟》怎么拍的？陈可辛手把手教你创作

《三分钟》背后有哪些拍摄花絮，又用了哪些拍摄技巧，我们或许能学一下。

昨天晚上开始，陈可辛导演用 iPhone X 创作的短片《三分钟》刷爆全网，很多网友也感慨 iPhone X 在自己手中只是个手机，在大导演手中却堪比专业设备。那么陈可辛导演是如何拍摄出那些神奇的镜头，又有哪些拍摄技巧想教给我们呢？苹果官网上线了一个专栏，如果你想拍好春节故事，不妨来看看陈可辛导演的感悟。





iPhone X 相机有两大特性，分别是人像模式和人像光效，可惜很多人都只喜欢用人像模式，但人像光效起到的作用其实完全不逊于背景虚化，可别小看脸上一点点阴影的变化，对于这个功能陈可辛是这么说的：

“我以前很喜欢拍照，当导演以后，拿摄影机的权利已经给摄影师拿走了。近年我喜欢拿着手机拍我家人，特别喜欢在家人没注意的时候拍他们，然后发到他们手机里。如果手机的拍摄功能可以随意调整光效的话，会让我家人的照片也有电影的感觉。”

并且从视频中也能看到，不同的光效模式下苹果用正方体和球形模拟出了光照效果，用户能够根据图标大致推测实际的拍摄光效。并且除了在拍摄之前可以选择光效，拍摄完成之后也能够随时更换光效模式。



饱含真情实感的慢动作



其实除了 iPhone X 之外，现在主流的旗舰手机都有了强大的慢动作模式，而这一模式同样是在视频拍摄时很容易被大众忽略的点，其实运动、烟花、下雨等场景都是很适合拍摄慢动作视频的，甚至这一功能也改变了陈可辛对慢动作镜头的看法：

“刚刚做导演的时候会尽量避免用慢动作，感觉在故意控制观众的情绪，其实当你专注去讲好一个你相信的故事的时候，任何手法都只是你的工具。慢动作的烟花突然绽放，孩子破涕为笑，只要是你真实的情感，就可以打动别人。”

iPhone X 支持 1080P 240fps 慢动作视频拍摄，相比部分手机高达1000 fps 的慢动作视频，其实这一规格更加适合拍摄一些生活化的场景，比如跑步、踢球和烟花等等。如果想要拍摄出猎奇感十足的视频，这一功能绝对是首选。



浓缩时间的延时摄影



对于不少用户来说，延时摄影曾是一个遥不可及的词语，因为往往需要三脚架、专业相机和数个小时的坚持拍摄才能够得到震撼的延时效果。但在 iPhone X 上，用户完全可以用最简单的方式来完成延时摄影创作，甚至可以将其扔在一旁，手机会自动完成延时拍摄，这一功能同样是陈可辛的最爱：

“电影之所以有趣，可能是因为我们可以用电影去记录时间，改变时间，甚至重组时间。对我来说，电影就是把一个人的人生浓缩在两个小时的艺术。延时摄影，也是异曲同工。”

在视频中可以看到，陈可辛导演仅仅用两块木头和胶带就固定好了 iPhone X，接着按下快门就能够自动完成延时摄影创作了。这也给了我们很多启发，比如看到美丽的夕阳，我们可以把 iPhone X 放在窗台上，设定好参数后去吃个晚饭，回来时夕阳的延时摄影就创作完成啦，然后就能去朋友圈收获大量点赞咯！



换个视角看世界



相信大家都很想知道有些镜头是怎么拍摄出来的，这段视频中为大家揭晓了：胶带绑在车头、火车铁轨中间、支架固定在车厢外，还有我们熟悉的无人机。虽然这其中不少做法现实中不可能使用，但在生活中，我们或许也应该学习更多有趣的角度，毕竟摄影就是发现生活之美的艺术，陈可辛导演也是这么认为的：

“摄影机好比导演的眼睛，镜头放在哪，如何运动，都代表了导演的情绪和期待。很多时候，我会因为要找寻不同的镜头位置而发现看待周边事物不一样的角度。”

虽然陈可辛导演这段话特别短，但是却是最难学到的，这一点小编自己深有体会，因为我们平时双眼都是在一米多高的高度平视整个世界，所以当我们想创作出不一样的场景时，或许应该低一点或是站高一点，仰角和俯视角度其实也不错。而在火车上，车内的场景看腻了？或许我们可以在车外或者是车前方、车尾部，甚至在车的远方来进行记录，相信我，你会得到很多优秀的作品。

让手机也动起来



是不是觉得短片中小朋友在人群中寻找母亲的镜头让人印象深刻？其实这里就是用到了前一段的技巧——换个角度看世界。不过还有更为重要的一点，这里的视角其实是一直跟随小朋友而移动的，因为导演将 iPhone X 固定在了丁丁身上，这才拍出了这一独特的片段。

“摄影机不代表导演的视点，也代表电影中所有人物的视点，我们让丁丁也帮忙驾着 iPhone，让他自己拍摄寻找妈妈的镜头，出来的运动节奏和高度更接近一个小孩能看到的真实。”

对于我们普通用户来说，平时拍视频总喜欢站着不动来拍摄，但其实动起来或许会有出其不意的效果，虽然不是所有人都有一个防抖云台，但是不也有不少人把手机绑在无人机甚至宠物身上，然后拍出了令人惊艳的视频吗？

到这里“陈可辛导演的拍摄课程”就告一段落了，虽然每一项都非常简单，都是很基础的功能和想法，但其实如果你喜欢创作，不如多加练习，熟练之后或许可以将不同的手法进行结合，创作出更有趣的视频。比如在短片中，丁丁穿过人群就用了“视角”和“运动”两个诀窍，那么我们能不能将“光效”、“延时”、“慢动作”、“视角”和“运动”等因素互相结合一下，创造出属于自己的个信作品呢？拿起你的 iPhone X，开拍吧！

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