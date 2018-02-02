换电池政策影响新机销量？库克：不会考虑

苹果不会考虑投资者的想法，提供电池更换计划是因为这是用户需要的。

今天凌晨苹果分享了2018财年第一季度财报，除了883亿美元的收入和7732万台iPhone销量等数字之外，库克还在电话中回答了不少问题，其中就提到了苹果为降频手机低价更换电池的事情。对此有媒体询问苹果会不会担心电池更换计划导致 iPhone 销量下降，库克则表示苹果不在乎。





其实提问者还是非常委婉的，他表示 iPhone 的增长已经趋于平缓（该季度销量同比下滑1%），这会不会意味着用户换季周期会更长，苹果投资者会担心这些问题吗？特别是很多用户还意识到更换电池之后 iPhone 能够重获新生，他们并不需要购买一部新机了。对此库克表示，选择权只在投资者手里，苹果无法影响他们，同时苹果也不会考虑投资者的想法，之所以提供电池更换计划是因为苹果认为这是对用户正确的做法，用户为中心才是苹果做决定的宗旨。同时用户能够更长时间地使用 iPhone 证明这款产品的可靠性实在是太棒了，苹果乐于看到这种情况，同时他们也知道现在很多第三方市场 iPhone 二手交易很火热，这也是积极的现象。总的来说，苹果认为“使用 iPhone 的用户数量越多越好”，所以除了销量之外，旧机型的使用寿命也是非常重要的因素，因为只有这样苹果才能保证足够高的新增和足够低的用户流失率。苹果电池更换计划：为了防止自动关机，苹果在 iOS 10 上增加了电源管理功能，对电池老化的机型进行性能限制。可苹果一开始并为向用户完全透明地通知这一做法，所以在事情曝光后，大量用户对苹果表示不满甚至进行了起诉。最后苹果道歉，并为 iPhone 6 及以后的用户提供了29美元（国内218元）更换电池的服务，同时承诺在 iOS 11.3 中将加入电池管理开关。

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