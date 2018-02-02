Apple Watch上季度销量翻倍 新表带真华丽

虽然iPhone是主角，但所有产品中进步幅度最大的却是默默无闻的Apple Watch。

今天苹果发布的上季度财报中，很多人都把关注点放在 iPhone 销量和苹果该季度令人疯狂的营收数字上，但其实所有产品中进步幅度最大的却是默默无闻的 Apple Watch。库克表示 Apple Watch Series 3 的销量相比 Series 2 增长了足足100%！





在财报电话会议中苹果公布了 Apple Watch 等可穿戴设备在2018财年第一季度的销量和收入，其中 Apple Watch 迎来了史上最漂亮的季度成绩单，销量对比 Series 2 翻了一倍，同时这也是 Apple Watch 连续第四个季度获得50%以上的销量、收入增长。在整个可穿戴设备业务中，总收入同比增长了70%，这其中除了 Apple Watch 之外，还包含了Beats 耳机和 AirPods。苹果也表示，包括 Apple Watch、AirPods 和 Beats 在内的可穿戴设备，是苹果收入增长的第二大贡献者，仅次于 iPhone。同时苹果还给出了“其他”类别的收入，这其中包括 Apple TV、Apple Watch、Beats、iPod 和第三方配件，这类产品为苹果贡献了55亿美元的收入。而在2017财年第一季度，这一数字为40亿美元，因此该类别的总收入同比增长37.5%，远超 iPhone 的13%。

同时在今天，奢侈品品牌 Coach 还发布了几条 Apple Watch 表带，其中两款命名为 Apple Watch Strap ，采用皮革材质，分黑色和棕色。而另外 Strap with Tea Rose 和 Strap with Prints 系列也新增了水洗红、黑铜色、亮粉和银色等新配色，看起来十分华丽，不过价格也同样很华丽，定价在150美元到175美元之间（约合人民币942到1099元之间）。





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