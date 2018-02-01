特朗普再次赞扬苹果在美投资 降税就是好使

一时间，美国科技巨头都从“避税逃税”变成了“纳税光荣”的积极分子。

苹果要将海外的资金带回美国，总投资金额高达3500亿美元，这事情可让美国总统特朗普非常高兴，他已经在多个场合对苹果这一做法表示赞扬。而今天他又提到了这件事情，足见苹果这样的科技巨头对美国经济的影响力。





昨天，特朗普总统发布了他第一个国情咨文演讲，在这个演讲中他再次提到了苹果公司移回海外资产的事情，并承认苹果将这些钱拿回美国之后，不仅能创造更多就业机会，还会投资新的学校等基础设施。根据苹果自己的公告，未来在美国这3500亿美元的投资将会创造2万个就业岗位，而除此之外，每位苹果员工都还将获得2500美元的限制性股票。有趣的是，特朗普不久前还承认当时消息传出时，他还以为苹果带回美国的是3.5亿美元（350 million），当时他已经很满意了，但没想到苹果竟然说的是3500亿美元（350 billion），所以他才如此感谢苹果，并且还向库克打电话致谢了。

至于这些岗位和投资，除了苹果公司直接的就业岗位之外，苹果还会在美国引入供应商的投资和产业，比如富士康等企业就早已确定在美国投资建厂，同时还有围绕 iOS 、macOS 等软件生态所带动的就业。可能有些朋友还不是很清楚苹果为什么要将海外资产带回美国，简而言之就是美国降税了！企业税从之前的35%下降到了21%，所以此前和特朗普相处并不愉快的各大科技巨头都将把海外资金带回美国并大规模投资，除了苹果之外，微软也将海外1300亿美元的资金带回了美国。并且现在谷歌（海外资产605亿美元）、高通（海外资产294亿美元）、思科（675亿美元）等巨头都打算把钱转回美国，一时间所有公司都从“避税逃税”变成了“纳税光荣”，据悉，这些海外资金回流将会为美国政府带来数千亿美元的税收，其中苹果一家就要交380亿美元。甚至微软已经抢先一步将这些钱转回了美国，138亿税款早已上交，有趣的是138亿美元的税款也让微软上季度的财报显示“亏损”，但其实海外资金的转回将会在未来创造更多营收，所以如果大家看到未来哪季度苹果营收突然下降不要惊慌，那是因为苹果缴税了。

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