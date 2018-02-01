iOS 11.3修复计算器bug 1+2+3终于等于6了

在最早版本iOS 11中，如果你在计算器中输入速度太快，那么1+2+3是等于24的。

在 iOS 11 系统最初上线时，人们发现计算器应用出现了一个低级 bug：1+2+3竟然不等于6了！虽然后来苹果在 iOS 11.2中修复了这一 bug，但是是以牺牲计算器动画效果的形式来实现的，所以引起了不少吐槽。不过今天苹果终于在 iOS 11.3 中修复了这一bug。





最早发现这一 bug 的用户表示，当我们非常快速地在计算器上输入字符和计算符号时，有一些计算符号会被“漏掉”，比如1+2+3的计算中，如果你操作太快，那么“+”就有一定概率被忽略掉，算出其他答案。后来开发人员表示是因为苹果在 iOS 11 的计算器中加入了橙色到白色的“淡入淡出”动画效果，当用户按键时就会有淡入淡出的效果，而这一效果却会阻挡下一个输入符号的识别。所以在我们输入过快时，虽然屏幕上显示的是“1+2+3”，但系统识别的却可能掉了一个“+”。

苹果为了解决这一 bug，干脆在 iOS 11.2 中去掉了计算器的所有动画效果，这样一来字符的识别就正常了。不过这一方法显然只是权宜之计，所以苹果在 iOS 11.3 中加回了计算器中的动画效果功能，并且即使快速输入也不会漏掉字符了。可以看到即使是一个计算器的小 bug，都会导致用户体验大幅下滑，并且修复起来也花费了苹果不少时间，这样一来也不难理解为什么苹果之前宣布要推迟部分新功能、将精力放在系统稳定和性能的维护上了，而这也是我们乐于看到的。

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