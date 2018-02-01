Mac运行iOS应用？今年就能实现了！

苹果不需要将iOS和macOS合并为一个系统，但可以让两个系统使用同一套软件。

长久以来微软公司都希望创造一个桌面和移动体验完全一致的操作系统，但是从 Windows 8 直到 Windows 10，微软的尝试一直没能成功。那么苹果有没有这方面的想法呢？其实外界倒是有不少呼声，可苹果自己并不是很希望将 iOS 和 macOS 融合，只提出了一个“ Marzipan 计划”，而最新的消息称， Marzipan 计划将会在今年年内上线。





Marzipan 计划听过的人可能不多，简而言之，之前 开发者开发一套应用需要在 macOS 和 iOS 上设计两套不同的操作方案，因为 macOS 是以键盘、鼠标和触控板来操作的，而 iOS 则依赖于触控屏，一套设计方案很难在两个平台上顺利运行。而Marzipan 计划的目的就是让一套设计适配所有苹果设备，应用会自动识别安装环境是 iOS 还是 macOS，然后适配相应的操作方式。具体来说，该计划会简化开发者工具，统一 iOS 和 macOS 的代码基础，然后开发者就可以让 iOS 应用运行在 Mac 电脑上了，同时该统一代码还支持 tvOS 和 watchOS。很显然，如果这一计划付诸实践，那么虽然 iOS 和 macOS 仍是两个系统，但用起来确实不会有太大差别了，二者不管是应用更新、App Store 的规模都将变得一模一样，这将有效解决 macOS 软件生态不足的缺陷。

今天 Axios 网站表示，传言中的 Marzipan 计划仍然可能会在今年实现。之所以会有这样一则声明，是因为昨天 Axios 表示苹果为了追求系统的稳定性，将 iOS 和 macOS 的部分功能推迟到了2019年，所以不少用户都担心 Marzipan 计划也会推迟。并且 Axios 网站还提到，这一功能最开始体现的就是 macOS 能直接运行 iPad 应用。如无意外，下一代 iOS 和 macOS 将于今年6月的 WWDC 发布，这一计划或许也会在大会上宣布，然后在9月新系统上线时，Marzipan 计划应该就能够落实了。

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