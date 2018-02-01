任天堂马里奥赛车手游化！2019年登陆iOS

老任的元祖级同时也是销量怪兽级赛车游戏终于要来了。





2 月 1 日，美国任天堂通过 Twitter 发布了这一消息：“方格旗挥起，终点线在前！一个新的移动 App 正在开发中，它就是——Mario Kart Tour（马里奥赛车Tour）。2019 年 3 月（下一财年结束）前上架。”



这是任天堂继《超级马里奥跑酷》、《火焰纹章：英雄》和《动物之森：口袋营地》之后的第四款自主开发手游，按照此前宣布的每年 2-3 个新游的计划，2019 年主打的应该就是这款《马里奥赛车Tour》和传闻正在开发中的塞尔达手游了。



《马里奥赛车》系列的主题是卡丁车——世界上最简单的赛车运动之一，也是方程式赛车的初级形态，游戏初代于 1992 年登陆 SFC 平台，这个赛车游戏在游戏界是一个稀有而且特别的“种类”，不仅是因为它的人气，还因为它是饱受赞誉却几乎没有任何抱怨的系列。它的精髓已经变成了一个清晰、基本而又成功的公式：快速的街机赛车游戏 + 各种各样的武器 + 难以捉摸的小路，还有大量的立体景观和微小的细节。无论系列本身以及其他的赛车游戏如何发生变化，《马车》这条成功的公式从来没有变化过，正因如此，《马车》在街机赛车游戏的顶端立足了近 25 年。



这款游戏也为后来的街机赛车游戏奠定了基础，比如 GP 模式、战斗模式、与众不同的武器系统、箱子系统等等，成为无数的游戏效仿的对象，《古惑狼赛车》、《陆行鸟赛车》、《跑跑卡丁车》、《南方公园拉力赛》等等等等，无一不是在它的影响下诞生，无数的复制品就是对《马里奥赛车》影响力最好的证明，这辆“马车”稳稳地开了 25 年，销量雄冠于任天堂游戏机平台，而其他追随者的身影早已经随着风消逝。



该系列最新作《马里奥赛车8》Wii U 原版销量 840 万，豪华版销量 733 万，其他各代作品也一直是销量长红，而从游戏的特点来看，它确实非常适合打造成手游，《马车》既是一个可以多人同乐的 Party Game，也是一个可供高手较量的技术型游戏，既适合新手，也适合赛车游戏高手，而且它的模式简单，操作简单，规则简单，在简单的基础上，每一个弯道和每一个草丛都可能存在速度较量的关键影响，耐玩性十足。







从任天堂开发手游的习惯来看，《马里奥赛车Tour》必然是一款为触屏手机量身设计的全新游戏，不会照搬主机/掌机版的套路玩法，而是保留原作精髓的同时又让它完全契合移动平台的特点，当然，这个系列本身和移动平台就已经很契合了。所以相信届时玩家们将看到一款魅力十足的马里奥赛车手游，虽然 2019 年距离现在还有点遥远，不过我想玩家们已经开始充满期待了。

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