苹果关闭所有旧版iOS验证 只能安装11.2.5

现在，就连iOS 11、11.2.1和11.2.2都没办法刷回去了。

不久前苹果曾短暂开启 iOS 的降级通道，当时虽然有不少朋友及时上了车，但是绝大多数人都降级失败了。那么苹果还会打开降级通道吗？现在看来是绝对不会了，因为今天早上，苹果关闭了 iOS 11、11.2.1 和 11.2.2 的验证通道，现在用户只能够使用最新的 iOS 11.2.5 版本了。





这意味着已经升级到 iOS 11.2.5 的 iPad、iPhone 和 iPod touch 用户将无法降级到此前的 iOS 11 版本，而其他想尝鲜 iOS 11 的用户只有11.2.5这一个版本可以使用。

iOS 11.2.5 版本发布于北京时间1月24日，除了对 Siri 等功能有所加强之外，还修复了前阵子备受关注的 Meltdown 和 Spectre 两大漏洞，相信这是苹果这次关闭其他系统版本认证通道的主要原因，因为在之前版本的 iOS 11 系统中，这两个漏洞都没有修复。并且苹果一直以来都是遵循这样的处理方式，在新系统上线后关闭旧版系统验证通道，为的是鼓励用户升级到新版系统，以确保用户能够在 iPhone、iPad 和 iPod 上运行的最新、无缺陷的软件，并且强制用户下载并安装最新的 iOS 系统也有利于缓解系统版本碎片化和第三方 App 驱动兼容性问题。虽然很多用户或许会反感这一做法，但根据实测，iOS 11.2.5 确实是 iOS 11 版本中最为稳定的一个，其他机型用户暂且不提，iPhone 8、8 Plus 和 X 的用户或许应该升级。其实接下来，苹果还会在春季推出 iOS 11.3，该系统中将会加入备受期待的电池监控和性能管理功能，同时 ARkit 1.5 、病历导入、全新 Animoji 等功能也会加入，是一个较大的升级。

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