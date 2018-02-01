iCloud每年将为云上贵州创收至少10亿美元

云上贵州不仅将托管iCloud服务器，还会拥有iCloud的法律和财务关系。

1月10日，苹果开始向用户推送邮件和系统通知，表示注册地址为中国的 iCloud 账号将会被迁往贵州的新数据中心，而该数据中心将会由云上贵州大数据产业发展有限公司托管。当时声明中表示云上贵州不仅将托管 iCloud 服务器，还会拥有 iCloud 的法律和财务关系，那么 iCloud 服务能够为云上贵州带来多少收入呢？答案是10亿美元每年。





今天《贵州都市报》发文称，苹果公司在去年7月和贵州省签订了合作协议，云上贵州将全权代理苹果中国数据中心。因为此前的 iCloud 服务器位于美国北卡州，所以中国用户访问体验很差，在服务器迁回中国之后，丢包和网络延迟现象将大幅减少。

不过文中没有提到的一点是，《网络安全法》明确规定：所有与宽泛定义的国家安全问题有关的中国公民或地区数据，都必须存储在中国境内的服务器上，而且服务器的运营方必须为本地企业。而这次云上贵州获得苹果中国数据中心代理权也是贵州近几年引进的投资规模最大的产业项目，仅数据中心的建设就花费了10亿美元，占地1000亩，今年开工建设，计划在2020年初投入使用。而在投入使用之前，云上贵州将会采用“租云”的方式，与国内三大运营商合作提供 iCloud 云服务。在2020年建成之后，仅仅 iCloud 一项业务，每年将给云上贵州公司带来 10 亿美元以上的稳定收入，并且因为该项目为“苹果中国数据中心”，所以还会有其他的数据、云服务的收入。不过报道中也表示，因为服务器迁回国内降低了运营成本，未来 iCloud 的收费或许会下降。最后，贵州省通管局对云上贵州的运营工作提出了要求，一是合法合规经营、积极配合管理；二是做好用户服务，保护好用户个人信息；三是加强网络信息安全管理。

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