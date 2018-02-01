沃兹：iPhone X有个大问题 不像苹果的风格

之前沃兹表示不会抢购iPhone X，库克闻讯后送了他一台，那么沃兹会如何评价iPhone X呢？

各位果粉对于史蒂夫∙沃兹尼亚克这个名字肯定不陌生，作为乔布斯时代的苹果联合创始人，沃兹虽然现在已经和苹果毫无关系，但也是经常关注老东家的消息。比如今天，在体验了一段时间 iPhone X 之后，沃兹给出了自己对这部手机的看法，他认为 iPhone X 有一点做得不够好，而且不太符合苹果一贯的风格。





其实沃兹之前早已对 iPhone X 有过自己的评价，他认为苹果这次过于激进了，刘海不是很美观，还完全舍弃了指纹识别功能，所以不会去抢购 iPhone X 。不过有趣的是，库克闻讯后第一时间送了一台 iPhone X 给沃兹，算算时间他应该也体验了一个月了，可惜这一个月的使用也没能改变他的看法。据外媒 Business Insider 报道，沃兹在上周参加一个商业论坛时聊到了 iPhone X，他认为 iPhone X 的侧面按键操作方式太多了点：一下是点亮、关闭屏幕，两下是唤醒 Apple Pay ，三下是无障碍模式，长按则是唤醒 Siri。同时它还和音量键有非常多的组合操作，组合按键还有长按、短按和多次点击之分，对此沃兹表示无法接受。

对此沃兹表示，“我喜欢简洁和容易让人理解的事物”，之前苹果也一直遵循这样的研发思路，打造了很多直观且简单的设备，但显然苹果现在违背了这一理念。沃兹吐槽称：“我必须保证自己不会同时按下音量和侧边按键，不然它就会自动拨打 911 报警电话。”苹果在 iPhone X 上去掉了 Home 键，所以此前 iOS 中大量组合按键操作现在就都转嫁到了电源键上，复杂的操作逻辑让不少用户难以适应，并且随着未来屏占比越来越大，按键越来越少，如何保证快捷操作足够直观将成为所有手机厂商必须考虑的事情。

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