导演索德伯格：iPhone会改变电影的游戏规则

作为一名奥斯卡最佳导演获得者，索德伯格对于拍摄设备的评价值得参考。

现在网络上有不少创作者开始用 iPhone 来进行短视频甚至是电影创作，比如不久前苹果和陈可辛导演合作的《三分钟》广告就是用 iPhone X 拍摄的。但是如果一位导演不出于宣传目的使用 iPhone X 进行创作时，他会给出怎样的评价呢？知名导演史蒂芬·索德伯格（Steven Soderbergh）是这么说的：“iPhone X是游戏改变者！”





据悉，索德伯格近期用一台 iPhone 完成了最新故事片“Unsane”的所有拍摄工作，对于 iPhone 的评价是非常积极的，他将其称之为“作为电影制片人，这是我最释放自我的拍摄经验之一”。并且索德伯格还强调，相比其他拿 iPhone 拍摄作为噱头的导演，他没有任何为 iPhone 宣传的想法。先来介绍一下索德伯格吧！2000年，他凭借《毒品网络》获得了第73届奥斯卡最佳导演，同时还获得过戛纳电影节金棕榈奖等多个奖项。代表作有《十一罗汉》、《十二罗汉》、《切·格瓦拉》、《性、谎言和录像带》和《永不妥协》等电影。在接受 Indiewire 采访时，索德伯格还表示：“任何一个观看这部电影的人都不会发现作品背后是由什么拍摄的，没人知道我用的是 iPhone，这可不是自负。”至于为什么对 iPhone 如此自信，索德伯格表示 iPhone 的 4K 视频拍摄能力十分出众。对于这一点索德伯格是很有资格给出评价的，因为它曾经用过很多专业级、贵得令人咂舌的 RED 4K 摄像机，对于 iPhone 的 4K 拍摄能力，他评价道：“对我来说它完全打破了游戏规则（Gamechanger）。”

今年三月，这部由 iPhone 拍摄的电影《Unsane》就将登陆大银幕了，这部电影由克莱尔·福伊、乔舒华·莱纳德、朱诺·坦普尔、艾米·穆林斯及艾米·欧文等人主演，因为他拍摄时段 iPhone 8 尚未上市，所以索德伯格使用的可能是 iPhone 7 Plus。

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