苹果财报将至 史上最赚钱一季有哪些关注点？

苹果应该会轻松打破2017年创下的营收记录，但除了收入，这些数据也值得关注。

在美国时间2月1日下午1：30（北京时间2月2日凌晨1：30），苹果将会在电话会议中公布2018年财年第一季度的财报，因为苹果的财年从每年10月开始算，所以这份财报中正好覆盖了 iPhone X 上市之后两个月内的表现，这也让不少人都十分关注这一事件。





其实苹果在11月2日时就已经给出了他们自己对于2018年 Q1 的营收预测，他们认为该季度收入会在840亿美元到870亿美元之间，毛利率在38%到38.5%之间、营业费用在76.5亿美元到77.5亿美元之间、其他支出6亿美元，而缴税率为25.5%。那么苹果的预估财报数字会是多少呢？今天 MacRumer 为我们整理了华尔街多家证券公司的分析。数据显示，苹果该季度的收入确实和苹果预期一样，将会轻松打破2017年创下的784亿美元的记录。华尔街分析师的报告中显示，从雅虎财经对苹果进行的29次分析后得出的平均数来看，2018年第一季度苹果营收将达到870.6亿美元，每股收益3.83美元，比苹果自己预期的还要高那么一点点。

下面我们看看苹果近年来第一季度的营收都怎么样：2014年营收576亿美元、2015年营收746亿美元、2016年营收759亿美元、2017年营收784亿美元。可以看到2015年和即将到来的2018年是营收涨幅最大的，这两年苹果分别推出了 iPhone 6 和iPhone X（前一财年Q4发布）。

：该机销量将会很大程度上印象投资者对苹果的看法，不过根据此前的惯例，苹果似乎不会按照型号来公布 iPhone 的销量，只会公布该季度总销量，在2017财年第一季度，苹果一共卖出了7830万部 iPhone。：苹果最开始承诺 HomePod 会在12月开售，但是直到现在我们都还没见到它。这意味着本该经历一个月销售期的 HomePod 没有贡献自己的销售额，反而耗费了苹果的制造成本，这有可能会对营收产生边际影响。：根据此前华尔街日报和日经评论的报道，苹果下调了2018 财年第二季度的 iPhone X 订单量，而苹果 CEO 库克反驳了这些报道，他表示苹果供应链非常复杂，外界不应该以一个公司的数据来推测整个供应链正在发生的事情。：根据苹果2017年财报，上一财年 Apple Music、App Store、iCloud 等服务业务收入已超300亿美元。如果2018年能够有一个开门红当然是好的，与之相比，2017财年第一季度服务业务营收为71亿美元。最后，国内用户大多没有途径收听当天的电话会议，所以威锋网将会尽可能地为大家收集电话会议中的关键点。附图：苹果财年划分

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