为保证软件质量 macOS也将减缓开发进度

和iOS 12一样，macOS也将推迟新功能的上线，为的是保证足够高的稳定性和性能表现。

今天苹果表示将会将 iOS 12 的部分功能推迟到2019年，为的是保证该系统足够高的稳定性和性能表现。但我们也别忘了，macOS 这个桌面系统 bug 也不少呢，所以今年的新款 macOS 也会遵循相同的开发方式。





根据彭博社 Mark Gurman 报道，苹果软件工程高级副总裁 Craig Federighi 在确定 iOS 开发工作的同时，也确定新功能推迟计划也适用于 macOS，不过 watchOS 和 tvOS 的研发还是会按原计划进行，没有受到影响。并且和 iOS 一样，2018年苹果对于系统开发的重点会放在软件质量上，比如修复 bug、性能优化和操作系统的总体稳定性。其实过去一段时间内，macOS 遭遇的 bug 一点都不比 iOS 少，比如不久之前就曝光过一个令人尴尬无比的漏洞，在 macOS High Sierra 10.13.1 中能够用空白密码访问 root 帐户。虽然苹果立即修复了漏洞，但在下一版 10.13.2 系统的首选项设置中用户又发现，输入任意密码就能够解锁 App Store 首选项面板。

而在几个星期之后，Mac 用户又遭遇了“chaiOS”bug，点击相关链接后会导致系统崩溃等后果。短时间内遇到多个 bug，而且都是会导致严重后果的错误，这显然是不应该发生的。值得一提的是，这不是苹果第一次为了稳定性推迟新功能上线了，在2015年，iOS 9遇到了类似的问题，当时苹果也是推迟了开发进度。同时这份报告证实了此前对 iOS 12的猜想，苹果确实打算在 iOS 12 上重新设计应用程序图标和桌面 UI，同时还拓展了相册管理、AR 游戏多人模式等功能，这些功能都有可能会推迟到2019年上线。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。