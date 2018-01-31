HomePod的音乐体验好在哪？苹果高管如是说

那么，苹果为什么只字不提Siri在HomePod上的表现呢？

HomePod 对于消费者来说一直都是一款神秘的产品，直到现在都只有部分媒体对它进行了体验，综合现有的信息来看，HomePod 是一款主打音质的产品。那么对于 HomePod 的音质，苹果官方人员会有什么看法和介绍呢？近日苹果营销主管 Phil Schiller 接受了外媒 Sound & Vision 采访，表示苹果这次要“创造全新的音乐体验”。





在采访中，除了介绍 HomePod 的技术、定位之外，Schiller 还为我们分享了一些幕后技术，比如除了7个高音单元和一个4英寸的低音单元之外，HomePod 搭载的 A8 芯片能够分析内置麦克风阵列收到的回音，然后会识别出空间中墙壁的位置，进而自动调整音频，将环境混响和备份声音反射到墙面，让 HomePod 发出的声音更好地散发到整个房间中。除了这一空间感知功能之外，HomePod 搭载的 A8 芯片支持实时声学建模、音频波束成形和回声消除等功能，所以对于 HomePod 的音质表现， Schiller 认为是“不可思议的”，配合上扬声器阵列，HomePod 能够提供“更广阔的声场”。除此之外， Schiller 还表示苹果向创造一种全新的音乐体验，因为音乐不仅仅要好听，还要有有趣的互动。这里主要体现在统一的体验上，比如未来用户不管是在家中使用 HomePod、在车上使用 CarPlay 还是在 iOS、macOS 上使用 Apple Music，用户都能够同步音乐播放内容，实现无缝衔接的音乐体验，并且还能让 Siri 控制家电产品。

所以苹果推出 HomePod 的重点并不在于这一款单一的产品，他们是希望设计出一种统一的体验。现在看来，至少在音质表现上 HomePod 已经几近完美了，毕竟之前多家专业媒体的试听都给出了极高的评价，特别是对于两台 HomePod 组成立体声阵列后的表现。不过这里还是想抛出一个疑问，苹果为什么只字不提 Siri 在 HomePod 上的表现呢？难道苹果的 Siri 还没做好为智能家居服务的准备？相信这才是不少用户最关心的点，毕竟相比其他语音助手，Siri 确实还需要再进化一下。而这些疑问，都需要等待2月9日开售之后才能知道了。

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