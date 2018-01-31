iPhone X定价过高？市场数据为苹果“平反”

今天市场分析公司Kantar称，将iPhone进一步高端化是苹果的明智之举。

当苹果发布 iPhone X 时，全世界都被它999美元的售价震惊了，之前不少调查机构和分析师都称高价将会使苹果失去大量潜在用户，从而造成份额下跌。但是今天市场分析公司 Kantar 称，将 iPhone 进一步高端化是苹果的明智之举，因为从市场表现来看，iOS 阵营近来表现不错。





根据 Kantar 最新的数据，截止到12月底，2017年第三季度中中国 iOS 市场份额同比增长了10.1%，德国增长2.5%、澳大利亚增长1.2%、日本和西班牙都增长了0.5%。与之相比，虽然 iOS 在英国、意大利、美国和法国的份额分别下降了2.4%、0.7%、0.5%和0.4%，但相对于其他市场的增长幅度基本可以忽略不计。

对此数据， Kantar 全球总监 Dominic Sunnebo 表示，苹果将 iPhone 8 系列和 iPhone X 错开发售是一个非常稳健的策略，之前人们对苹果有一个僵化的想法，那就是旗舰机必须是最畅销的，但是今年 iPhone X 显然让这一规律被打破了，出于经济压力，iPhone 8 甚至 iPhone 7 等机型成为出货量的主力。

为什么他们就这么自信，认为用户不买 iPhone X 就会去买其他便宜的 iPhone 呢？Kantar 表示在这一季度中，iOS 在美国的用户忠诚度达到了新高，96%的用户会在换机时选择另一款 iPhone 而不是其他品牌的手机。最有趣的是， iPhone X 还是在中国、日本、澳大利亚、美国和部分欧洲国家获得了销量冠军，这意味着即使不少潜在用户选择了 iPhone 8 等机型，但 iPhone X 依然有足够多的支持者。所以吃到甜头的苹果也计划在今年同时推出三款类似于 iPhone X 的高端产品，分别搭载5.8英寸 OLED 、6.5英寸 OLED 和6.1英寸 LCD 屏幕，据说售价分别为999美元、1099美元和699美元起。

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