为保证稳定 iOS 12部分功能将推迟到2019年

苹果终于明白，相比系统的新功能，绝大部分用户想要的只是流畅的使用体验。

最近“ iOS 降级”这一话题十分火热，除了降速门之外，bug 过多也是用户无法忍受 iOS 11 的原因之一，甚至不少人都将 iOS 11 戏称为 bugOS。而苹果显然也看到了这一情况，他们已经修改了 iOS 12 的软件发布计划，会将部分新功能移至2019年的 iOS 12 后续版本或是 iOS 13 中，以保证 iOS 12 的性能和质量问题。





消息来自 Axios ，报道中称，在1月初，苹果软件主管 Craig Federighi 在一次会议上向员工宣布，要求软件部门搁置 iOS 12 的部分功能开发，为的是将开发精力放在性能和稳定性上。而许多功能将会一直延期到2019年才会更新。除了修复 bug、平台优化等工作之外，苹果还将对健康、ARkit 和家长控制等旧功能进行优化。大家肯定还想知道有哪些功能被推迟了，据悉，iOS 12 中本来会允许用户修改主屏幕，同时 CarPlay 的支持也会升级，邮件应用、照片编辑和分享功能也会有改变，但是现在这些更新都被推迟到2019年了。苹果的这一做法显然有利于挽回现在用户的心，因为在 iOS 11上实在有太多低级 bug 了，不少网友将其称之为苹果史上最糟糕的系统版本，还起了个 ChaiOS 的外号（一语双关，意为混乱的 iOS）。而报道中提到的 iOS 12 部分功能，本来打算在今年夏天的 WWDC 上发布，现在看来它们会从这场开发者大会上缺席了。

这对于我们用户来说肯定会是一个好消息，相比系统中酷炫的新功能，绝大部分用户想要的确实只是稳定、流畅的使用体验，这也是很多用户选择 iPhone 的主要原因。之前苹果确实有些过于冒进而忽略用户需求了，希望 iOS 12 能够挽回大家的心！

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