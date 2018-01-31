美国证交会和司法部开始调查苹果降速门

如果这两个机构真的要调查，那么根据此前经验，苹果至少要花费数年时间来解决这一问题。

2018/01/31 15：35更新：



苹果已经向媒体确认收到了美国司法部和证券交易委员会的调查文书，承诺将会尽全力配合调查、回复相关问题。



原文：



最近几天有关 iPhone 降速门的新闻越来越少了，但是对于苹果来说事情还远未结束。今天彭博社发文称，美国司法部和证券交易委员会已经针对苹果降低电池老化的 iPhone 性能一事展开调查，以确定苹果是否违反美国证券法。





据报道，这两个政府部门已经要求苹果就这一事件提供调查资料，彭博社称现在调查工作已经确认即将开始，但是另一家媒体 AppleInsider 称现在无法确定这一事件，他们没有找到公开的文件表示调查正在进行。但是如果这两个机构真的开始了调查，那么根据此前硅谷公司和他们“打交道”的经验，苹果至少要花费数年时间来解决这一问题。我们再来回顾一下最近“降速门”的发展情况，事情最早由一名 Reddit 用户曝光，他的测试结果得到 Geekbench 的官方确认之后，苹果承认从 iOS 10.2.1 开始，他们为 iPhone 6、iPhone 6s 和 iPhone SE 等电池老化的机型加入了性能限制，以防止设备意外关机，而在 iOS 11.2 中，相同的技术也用在了 iPhone 7 上。因为苹果并没有明确地告知用户这一问题，所以大量消费者开始对苹果展开诉讼，现在美国范围内就已经有40多起诉讼。并且参议院商务委员会主席 John Thune 、法国监管机构等官方人员和部门也开始展开调查。为了表达歉意，苹果提供了2018年全年的29美元（国内218元人民币）的优惠更换电池计划，并承诺在 iOS 11.3 中加入降频开关。

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