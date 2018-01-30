苹果发力半导体 今年将有三台Mac搭载自研芯片

苹果现在已经有了A系列、T系列、S系列和W系列自研处理器和自研GPU，基带和CPU也在路上了。

苹果一直以来都对自研芯片十分重视，不管是 iPhone、iPad 还是 Apple Watch 上，我们都能看到 A 系列、S 系列等处理器的身影。并且在2017年推出的新款 iMac Pro 上，苹果也新加入了 T2 处理器，而今天最新的消息称，今年苹果计划在三款 Mac 电脑上搭载自主研发的 T 系列处理器。





现在 Mac 系列中，除了 iMac Pro 之外，带 Touch Bar 的 MacBook Pro 也拥有一颗 T1 协处理器，而在2018年，苹果计划在至少三款 Mac 机型中加入协处理器，其中包括至少两台 MacBook 和一款全新的 PC（应该是新 Mac Pro ）。T 系列协处理器并不起到计算作用，主要用于 Touch Bar 控制、Touch ID 指纹存储、SSD 控制、摄像头 ISP 和安全防护等方面。

其实除了 iPhone 、iPad 的 A 系列处理器、Mac 系列的 T 系列协处理器和 Apple Watch S 系列处理器之外，苹果还有一个 W 系列处理器，用在Apple Watch Series 3（W2）和 AirPods （W1）中。同时在 iPhone 8 系列和 X 中，苹果也加入了自主研发的 GPU 和神经网络 AI 芯片。所以迟早有一天，苹果会踢开英特尔发布自己的 CPU 的。

事实上苹果在以色列和硅谷都设有秘密办公室，专门研发半导体技术，而他们的领导者正是苹果芯片总设计师 Johny Srouji 。据悉，Srouji 最近从高通挖了不少人，具体要干什么大家也都知道了，下一个目标就是自研基带芯片，据说联发科将会帮助苹果代理这款芯片。

而且根据最近的一系列事件来看，自研处理器确实是一件有必要的事情，比如英特尔爆出的两个安全漏洞，虽然和苹果一点关系都没有，但是却影响了绝大多数设备的安全。除此之外，自研处理器还能够降低零部件成本。最重要的一点是，对于苹果这种体量的厂商来说，不用英特尔、高通等厂商的芯片就是对这些竞争对手最大的打击。

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