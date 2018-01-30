iPhone X计划产量暴跌2000万台 为新机让路

多方消息都表示苹果已经减少了iPhone X的订单，而2018年的iPhone价格也曝光了。

在2017年年底，有消息称苹果向富士康等供应商下调了2018年第一季度的 iPhone X 订单数量，据说下调幅度高达1/3，不过当时富士康等企业纷纷出面辟谣，称并没这回事。但是今天又有相关的声音出现了，据日经新闻报道，苹果已经通知供应商，将 iPhone X 的产量下调到了2000万台，而此前苹果的计划是4000万台。





日经在报道中称，iPhone X 在美国、中国和欧洲等地虽然销量出色，但仍然没有达到此前的预期，特别是在圣诞假期期间，所以苹果才下调了预期出货量。不过对于 iPhone 8 系列和 iPhone 7 系列等机型的订单并没有下降，苹果的目标出货量在3000万台左右。对于这一消息，苹果日本公司表示需要向美国总部确认，所以对日经的报道不予置评。除了日本之外，韩国媒体韩国先驱报也在近日发文称，三星减缓了iPhone X 专属 OLED 屏幕的量产速度（屏幕示意图如下，全球唯一一个 COP 技术的 OLED 屏幕），同样是因为 iPhone X 的需求下降。不过不管媒体怎么报道，2月1日苹果将会发布2017年 Q4 财报，届时不仅所有机型的销量都会公布，或许苹果也会公开一些其他信息，比如营收、未来计划等。

其实现在看来，iPhone X 的热度已经几乎被2018年的新款 iPhone 盖过去了，因为综合最近的消息来看，不仅今年的秋季发布会有三台新 iPhone 登场，并且 iPhone SE 2 也有望在春季发布会亮相，至于 iPhone X 则会停产。而今天 KGI 发布了对于这4款 iPhone 的价格预测，在预测中，iPhone SE 2 价格为350美元起售（约合2237元人民币），搭载 LCD 的6.1英寸 iPhone X 为700美元起售（4433元人民币），iPhone X2 售价999美元（6403元人民币），iPhone X2 Plus 售价1099美元（6903元人民币）。需要强调的是，这些只是美国市场的定价预测，国行的价格会更贵一些，比如 iPhone X2，国内就应该会继承 iPhone X 8388元的定价。并且这样看来苹果停产 iPhone X 的原因就非常明了了，毕竟4台售价超过700美元的手机同时在市销售的话，内部竞争也太激烈了一点。

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