苹果去年芯片采购开支387亿 仅次于三星

苹果在2017年在购买半导体芯片上的投入上涨了27.5%，但三星涨得更多。

因为旗下产品庞大的出货量，苹果每年采购的处理器、闪存、内存等半导体设备都是天文数字，但即使如此，苹果一直以来也仅仅是世界第二的半导体买家，第一一直是三星。不过苹果在2017年在购买半导体芯片上的投入上涨了27.5%，能否从三星手中夺得“烧钱排行榜”第一呢？答案是不能。





Gartner 近日发布报告称，苹果在2017年花费了387.26亿美元用于半导体芯片采购，市场份额为9.2%。相对于2016年的303.9亿美元，苹果的半导体采购支出增长了27.5%。而这些花费中占据大头的其实是 DRAM 内存芯片和 NAND 闪存芯片，2017年内存和闪存价格上涨是苹果开支增加的主要原因。但即使如此，苹果和三星在半导体采购上的花费反而拉大了差距。三星在2017年花了431.08亿美元在半导体芯片上，市场份额10.3%，相较2016年的314.26亿美元上涨了37.2%，和苹果之间的差距也从10亿美元拉大到了43亿美元。

接下来来看看总体榜单，在三星和苹果之后，分别是支出157.02亿美元的戴尔、支出146.71亿美元的联想、142.59亿美元的华为和步步高、惠普、慧与（惠普的企业服务业务）、 LG 还有西部数据。总的来看，2017年全球半导体消费总额高达4197.2亿美元，增长了22.2%。并且前十位制造商的半导体支出占到了市场总额的40%，相对于十年前的31%，这一数字体现了现在消费、专业级数码市场的“寡头化”，并且这一趋势还会继续下去，预计在2021年，前十大厂商的支出份额将达到45%。对于2017年半导体开支上涨这一情况，Gartner 首席研究分析师 Masatsune Yamaji 表示，这些公司在2017年普遍迎来了销量增长，再加上内存、闪存的涨价，现在的数据并不让人意外，而且我们还要明白一点，微控制器等小型半导体器件2017年也迎来了价格上涨甚至是货源短缺，大家可都是排着队抢货呢。

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