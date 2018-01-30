iPhone SE 2或许只有小升级 甚至压根不会发布

郭明錤竟然认为，苹果今年要推出三款全面屏iPhone，所以没精力管iPhone SE2。

随着最近有关 iPhone SE2 的新闻频繁出现，不少用户都在等着这部手机发布吧？但是在新机发布之前，我们还是不要把话说得太满。昨天郭明錤又放出消息称，苹果确定将会在下半年推出三款全面屏 iPhone，所以他并不确定苹果有资源在短短几个月内推出4款 iPhone。





说明白一点，郭明錤认为苹果没有足够的开发资源保证4部 iPhone 的同时研发。对于这一观点他是这样阐述的：2017年苹果第一次在秋季发布会上连续发布三款 iPhone ，我们看到 iPhone X 相比成熟的 iPhone 8系列推迟了近两个月才上市，这已经表明同时开发三款高端机型对苹果来说非常吃力了。而在2018年，苹果计划推出三款类似于 iPhone X 的产品，这无疑会耗费苹果所有的开发资源。并且据他了解，苹果并不希望今年的产品重蹈去年延期发售的覆辙，所以会尽其所能地缩短研发周期甚至是产品数量，而 iPhone SE 2，就是苹果开刀的首要对象。但郭明錤也并没有100%肯定苹果不会发布 iPhone SE 2，他表示即使 iPhone SE 2真的会在今年发布，也绝对不会有全面屏设计、双摄或 Face ID 等功能，甚至连现在传言中的无线充电功能都不会有。最有可能的情况是，苹果只会把 iPhone SE 的背壳换成玻璃的，然后让它用上 A10 或 A11 处理器。不过小编有些不同的意见， iPhone X 的延期并不是因为苹果的研发资源不足，问题主要集中在 Face ID 和 OLED 的产能不足上。而在 iPhone X 延期的两个月以内，供应商已经积累了足够多的 Face ID 生产经验，而三星的这款 OLED 屏幕产能也逐步提升，现在都要供应给国产手机厂商了。所以在经验成熟的情况下，2018年的三款全面屏 iPhone 需要的研发资源或许还比不上去年的一台 iPhone X，苹果应该也有精力去搞定“小幅升级”的 iPhone SE 2。

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