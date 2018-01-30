联发科打入苹果供应链 拿下HomePod订单

2018-01-30 11:37:40
拾欢伯
威锋网
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除了WiFi芯片，联发科还在手机基带、CDMA授权、无线充电等方面向苹果抛出了橄榄枝。

不久前供应链传出消息称，台积电将会在2018、最迟2019年进入苹果公司的供应链，为 iPhone 提供网络基带。当时很多人还不信，认为苹果不会让主打中低端产品的联发科为旗下产品提供芯片，但今天一则消息似乎坐实了联发科和苹果的合作——HomePod 的 WiFi 芯片将由联发科提供！


据《经济日报》报道，在 iPhone 订单敲定之前，联发科将先拿下即将上市的 HomePod Wi-Fi 定制芯片订单，而这也是联发科和苹果的第一次合作，所以经济日报猜测，联发科最快将于 2019 年获得 iPhone 网络基带的订单。

不过太远的我们先不看，就说 HomePod 的 WiFi 芯片，其实现在亚马逊、Google 和阿里等厂商的智能音箱 WiFi 芯片都是由联发科提供的，这意味着拿下 HomePod 订单后，联发科将通吃市场上所有主流智能音箱的芯片供应。

并且为了展现诚意，联发科计划在 HomePod 的 WiFi 芯片上使用台积电的 7nm 制程，同时这款 WiFi 芯片也是完全由苹果定制的（报道中将其称之为 ASIC，也就是应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路）。但是因为现在 HomePod 已经快要出货（2月9日在美国、英国和澳大利亚开售），所以联发科的这笔订单应该是指的2019年的下一代 HomePod。


最后在 iPhone 订单方面，苹果已经彻底和高通决裂，而有消息称联发科在去年第一时间就向苹果抛出了橄榄枝，在手机基带、CDMA 授权、WiFi 定制芯片、HomePod 处理器和无线充电等五个方向给出了自己的解决方案。现在 WiFi 定制芯片已经有头绪了，或许之前盛传的手机基带也最早会在2019年上马。至于苹果为什么有可能选择联发科的基带，大家可以移步《下代iPhone基带来自联发科？苹果这步棋太妙了！》一文查看。

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