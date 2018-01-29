iOS 11.3支持导入病历 这将引领医疗革命

试想一下，我们每次体检、问诊、用药记录甚至医生的笔记都在手机中，这将多么方便。

在 iOS 11.3 中，苹果加入的一项功能并没有获得国内用户的注意，但是在美国，它已经引起了热烈的讨论，那就是健康应用，在最新的健康App 中，整合了医院和诊所的健康记录，说白了就是我们的病历。而今天外媒发文，为我们详细分析了已经上线的 Geisinger 健康系统体验。





Geisinger 健康系统是全美12个卫生系统之一，在这次升级中已经纳入了 iOS 11.3 的支持范围，同时加入支持的还有约翰霍普金斯医学、巴尔的摩医学、洛杉矶 Cedars-Sinai 医学和费城宾州医学，基本囊括了大多数美国医疗卫生系统，而在未来几个月中，苹果会加入更多医疗卫生系统。在 iOS 11.3上，用户能够下载 Geisinger 系统中的过敏、患者状况、免疫功能、实验室结果、用药情况与程序，还有体检时获得的生命体征等信息，苹果支持的信息有多详细呢？现在 iOS 的健康 App 还没有支持下载医生的笔记，但 Geisinger 神经科学研究所脊柱外科主任、 Geisinger 医疗主任 Jonathan Slotkin 博士称，未来这些都将会补充进来。

现在，只要用户在健康 App 中登陆了 MyGeisinger 用户名和密码，就能将此前在这一卫生系统中所有的用药、体检、问诊信息同步到手机中，随时参考。并且苹果为这些健康数据进行了加密，用户需要输入密码或生物识别后才能够访问，并且 Geisinger 系统中用户的数据更新之后，手机都会收到更新通知。据悉，Geisinger 于 1995 年开始在电脑中记录病人的健康信息，但是这一措施之前只方便了医生，却没能方便患者。随着苹果健康 App 加入病历功能，之前的努力终于有了意义。 Slotkin 博士就表示：“苹果早已向我们表达了他们发展这个计划的希望，记录被永久移动到 iPhone 之后，将帮助用户在所有医院都能为医生提供足够多的信息来判断病情，毕竟人们不会一生只在一个医院看病。”对于健康 App 的这一举措，苹果公司 COO 杰夫·威廉姆斯表示：“我们与医疗界紧密合作，创造了一个人人都想要的功能——在 iPhone 上查看所有医疗记录。我们希望这能够帮助消费者更好地了解他们的健康状况，并帮助他们过上更健康的生活。”最后需要遗憾地告诉大家，这一功能在国内还尚未公布任何进展。

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