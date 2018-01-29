iPad八周年：在iPhone与Mac的夹缝中引领iOS革命

一路走来iPad伴随着各种质疑，大家总以为苹果要将iOS桌面化，但苹果并不是这么想的。

2010年1月27日，苹果在美国芳草地艺术中心的春季发布会上发布了第一款 iPad，不知不觉 iPad 已经陪伴了我们超过8年时间。不过回首过去，iPad 诞生时是被视作“灾难般的产品”，因为有些人觉得它没有搭载 macOS，生产力不行；而相对于手机和笔记本，iPad 的大小又过于尴尬……但是最后的结果大家也都知道了，iPad 获得了无与伦比的成功。





时间倒回到2003年，iPod 的诞生让苹果这个 PC 制造商转变成了消费电子市场不可忽视的新力量，而 iPad 也是当时立项的，那时 iPad 在苹果内部被称为“Safari Pad”，可见一开始，苹果是将其当做上网设备开发的。因为在20世纪初，虽然很多公司都推出了便携计算机，但不仅 UI 设计非常工程师化，并且将设备连接到网络使用的概念并没有兴起。所以苹果当时的策略很简单：使本地设备足够简单易用、既能独立应用又能链接网络快速运行，而不是一个愚蠢的 MP4。不过当时 Safari Pad 也需要面对 macOS 的挑战，如果使用 macOS，那么基于鼠标和键盘的使用逻辑无法应用到便携设备上，特别是那些强大的功能，手持设备完全无法实现。

这里大家肯定想到了苹果的 Newton MessagePad ，这款设备在1993年推出，1997年停产，因为在当时 Newton MessagePad 无法在价格、功能和体验上取得一个平衡，用户更希望购买一个简单的手持设备或复杂的 PC，其实微软过去也推出了不少 PDA 产品，最后也一样销声匿迹。不过即使 Newton MessagePad 失败了，苹果公司心里也一直有一个平板电脑的梦。所以在 Safari Pad 上，乔布斯不再追求生产一部缩小版的 Mac，不过直到 iOS 成功之前，他们都不明白 Safari Pad 究竟应该是什么样子的。毕竟在2007年 iPhone 发布之前，所谓的智能手机连 Java 小程序都运行不好，音乐播放、文本处理、网页浏览更是一个不如一个。但是 iOS 的诞生拯救了这一切，通过缩小 macOS 的框架，新系统成功地运行在了 ARM 架构处理器上。而在 iPhone 上，用户能够浏览网页、收发电子邮件、播放音乐和视频、使用 Google 地图。当然，这一切都要归功于天才般的“多点触控”功能设想。并且苹果敏锐地将 iPod 的 iTunes Store 转型为 App Store，第三方应用如雨后春笋般出现，iOS 用户也迅速超越了 macOS。这个时候，乔布斯终于看到了一部既简单、又便宜，还能够承担一定生产力的设备——iPad。不过当时很有趣的是，macOS 用户都觉得 iPad 功能不够强大，但 iPhone 用户却争先恐后地购买，渴望在更大屏幕上使用之前 iPhone 上那些优秀的App。这款大型 iOS 设备上市后销量远高于分析师的预期，因为在 iPad 上市之前，分析师们调查的对象都是 Windows 和 macOS 使用者，问的都是他们愿不愿意在 iPad 上使用 PhotoShop 这种功能，在意的也是多任务处理这些问题。很显然，分析师们这次抓错了点。

苹果自己则非常清楚，iPhone 的销量是绝对远胜 Mac 的，并且 Mac 用户每几年就花1000美元升级设备，让他们花不到500美元购买 iPad 想法一看就不现实，所以苹果把重点放在 iPhone 用户上是 iPad 成功的最大关键点。并且这一战略也取得了回报，后续随着 iPad mini 等产品的推出，iPad的销量一度达到顶峰。不过一切都在2014年开始改变，iPad 在这一年销量开始大幅下滑，根据苹果最新的报告，现在 iPad 的销量对比2014年第四季度的历史峰值下降了足足26%，在2017年前三季度中，iPad 销量一共才2600万台。至于原因也非常清楚，苹果在2014年推出了大屏幕的 iPhone 6 Plus，用户已经可以在一款设备上享受共同拥有 iPhone 和 iPad 才能体验的便携和大屏了。那么 iPad 就这么沦落了吗？显然不会，这一次苹果将目标转向了 PC 用户。考虑到 Mac 用户多年来都处于一个稳定的状态，所以一个从 iPad 衍生出一个有生产力的全新产品类别或许是一个重要的发展方向。iPad 的最大优势是为 iOS 程序提供了一块更大的屏幕、更大的电池和更强劲的性能，同时还保留 iOS 的易用性，而复杂的 macOS 其实会一定程度上剥夺 iPad 的这一价值。所以苹果对于全新 iPad 的定位非常明确，不需要它有多么全能，只需要让作家能够愉快地写作、作曲家能够用它创作、画家能够流畅地作画、商务人士能够用它制作图表，这就够了，所以在2015年，我们见证了 iPad Pro 的诞生。苹果很清楚地知道，消费电子产品随意的组合只能诞生出奇怪的作品，比如当时库克举例的“冰箱烤面包机”，所以对于 iPad Pro，它能够满足足够多特定的生产力场景就是苹果的目标了，而不需要多全能，全新的增强版 iOS 就是为这一目标而准备的。在发布了 iPad Pro 之后，苹果又发布了性能更强的 MacBook 和 MacBook Pro ，进一步解释了他们的产品计划。

很多人常常用 Surface 来抨击苹果的 iPad Pro ，但是从销量上看，二者却不是一个量级的，Surface 描绘了一个美好的未来，实际体验却非常一般，而 iPad Pro 虽然看起来不是很优秀，但用过之后都能满足期待。所以有资格评判苹果对 iPad 规划的人并不多，毕竟你没有办法让游戏的胜利者去学习失败者的策略。诞生八年以来，iPad 这款产品几乎是伴随着质疑一路走来的，但是却一次次打脸，八年时间内一直领先于所有对手。每一代 iPad 的诞生都伴随着各种嘲讽，比如被称之为“过度炒作的产品”、荣登 Google “辛辣趋势话题榜”，甚至“不买 iPad 的十大理由”这种稿子都成了不少媒体的必修课……

但事实是，iPad 开售一年后的销量超过了 Windows 平板电脑此前十年尝试的所有机型的销量总和。所以在 iPad 成功之后，不少媒体又把目光转向了谷歌发布的 Android 3.0 Honeycomb 平板电脑、黑莓 Playbook 和 Palm 的未完成的 webOS ，寄希望于它们能够打败 iPad 这个“令人痛恨”的大魔王。但最后的结果大家也都知道了，黑莓和 Palm 已经作古，Android 平板电脑已经被视作一个“战略性举措”，意思是有这种设备就够了，谁都没指望它能卖出多少台。哦对了，还有一个亚马逊，Kindle Fire 和 Fire Phone 曾经被视作下一个 iOS，但最后也没有点起一丝火焰。现在，随着新款 iPad Pro 扩展了 iOS 的生产力，越来越多的专业人群开始使用这款产品，所以近期 iPad 的销量也开始稳步回升，但是苹果一直都知道，iPad 是为了补充 iPhone 的一款产品，而不是为了取代 Mac，不信你可以问问绝大多数 iOS 用户，他们根本不知道 Macintosh 是什么。

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