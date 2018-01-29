HomePod怎么样？体验过的外媒这样评价

苹果在纽约和伦敦举办了HomePod的体验活动，甚至有体验者说它值1000美元！？

苹果已经确定 HomePod 将会在2月9日发售，首发的国家包括美国、英国和澳大利亚。为了为这款产品造势，苹果近日也在纽约和伦敦接连举办了 HomePod 的媒体试用活动，参加的包括 Business Insider 、TechCrunch、CNET 和 Engadget 等权威科技媒体，而现在他们也都给出了自己的反馈，接下来我们就一起看看科技编辑们如何评价 HomePod 。





需要强调的是，以下体验都是在苹果提供的环境中进行的，所以在不同空间中实际体验如何，还需要他们拿到 HomePod 之后再进行测试。不过只看现场体验的话，大家一致认为 HomePod 的音质表现令人印象深刻，特别是对于多个 HomePod 连接成立体声阵列这一功能。以下为编辑体验原文：我们花了一个小时体验 HomePod 的音质，我可以拍着胸脯说，听起来不可思议。总的来说，HomePod的音量相对于体积非常优秀，并且低音强劲但不会过于沉重，高音清脆清晰，总体来说是非常有活力的声音。至于大家关心的立体声功能，连接两个 HomePods 非常方便，但现在我还不能确定实际音质表现，直到我自己拿回家测试。但截至目前，我会说 HomePod 值得购买。

HomePod 给了我不错的第一映像，因为它设置起来真的非常简单，但是它的音质表现还不能100%地和319美元的售价所匹配。很显然，苹果赋予了 HomePod 足够强大的低音表现，并且得益于那对准不同方向的7个高音单元，整个房间都能充满清晰的声音。不过低音和高音的突出带来了一个大问题——中频有一个明显的缺陷，总让人觉得音乐缺乏混合、过于分散。如苹果所宣传的，HomePod 听起来不错，并且即使是微小的脚步声，HomePod 也能表现得非常丰富且充分，并且这款扬声器特别擅长表现人声，背景音乐和歌手的声音就像现场录音时的表现一样。HomePod 给我的最初印象还行，确实是智能音箱这一类别中还不错的音乐表现，不过要知道它的竞争对手都更加便宜。并且即使它有那么多单元，也依然没有解决这种扬声器立体声表现不足的问题，只有在苹果演示两个 HomePod 连接在一起时，我才感受到爵士乐中熟悉的立体声和分离度体验。虽然一个小时的体验很难说清楚 HomePod 的优劣，但这已经是我第二次听到这款产品了，这次试听加强了早先的良好印象。首先，它体积真的很小，低于7英寸（17.78厘米），但是却能够填满整个房间，特别是在连接两台 HomePod 的时候，这让我很期待在家庭派对中使用它。看完了编辑们的评价，大家肯定想知道美国用户都是怎么评价 HomePod 的音质吧？据悉，多位声称自己已经听过HomePod 的发烧友在 subreddit 上表示：根据其大小和价格，Hom​​ePod 比大多数低于 1000 美元的书架扬声器要好得多。

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