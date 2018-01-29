廉价iPhone X前景被看好 将占总销量的50%

6.1英寸的iPhone X SE或许会是加了刘海的小米 MIX 2？！

又到了大家熟悉的郭老师爆料环节，郭明錤在爆出今年将会有三款 iPhone X 之后，又在今天为我们分享了他对6.1英寸 iPhone 的看法。郭明錤认为这款手机将会受到消费者的热烈追捧，即使它没有了 3D Touch 和 OLED 屏幕等配置，也会占到2018年新款 iPhone 出货量的50%以上。





对于这款 LCD 版 iPhone X 的前景，郭明錤表示消费者和投资者都非常关注它的消息，所以他有理由相信，下半年6.1英寸 iPhone X 的出货量将会占到 iPhone 总出货量的 50% 左右。不过大家可别开心得太早，这款6.1英寸的 iPhone 有可能被命名为 iPhone X SE，因为它使用的是 LCD 屏幕，所以是没有办法使用 COP 工艺做到四面无边框的。现在所有的消息都显示 iPhone X SE 将会搭载小米 MIX 2 使用的那款 JDI 屏幕，名为 Full Active，采用 COF 工艺，无法折叠、无法将屏幕 IC 隐藏起来，所以我们看到小米 MIX 2 的“下巴”依然十分明显。

所以即使 2018 年 JDI 会升级 Full Active 技术，也无法做到 iPhone X 那样四面无边框的设计，只能尽量缩小那块“下巴”。到时候我们看到的 iPhone X SE，或许会是一部加上了刘海的小米 MIX 2。至于制造，因为 iPhone X SE 将搭载 LCD 屏幕，所以主要的组装厂商将会是和硕，他们将会获得60%的订单，而富士康和纬创将瓜分剩下的40%。搭载 OLED 屏幕的 iPhone X Plus 则会由富士康来完成，因为 iPhone X 就是由富士康独家组装的，和硕等厂商都一直在争取未来 OLED iPhone 的订单。近期郭明錤的戏份可以说非常足了，不仅曝光 iPhone X 将会在下半年停产，还抛出了大量有关2018款 iPhone 的消息。虽然郭明錤也有一个诨名叫做“打脸分析师”，但综合现在的消息，我们基本可以确定6.1英寸的廉价版 iPhone 确实存在了。

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