Apple Park已开放5个办公区 还有7个待批准

虽然Apple Park是苹果建的，但是在100%完工之前，怎么用、用多少都不是苹果说了算。
Apple Park已经完工很久了，不过装修、手续审批等工作却还在陆续进行中，所以即使苹果已经在乔布斯剧院举行过一次发布会，Apple Park也依然没有迎来全部的苹果员工。不过今天外媒Appleinsider援引VentureBeat的报道称，苹果员工已经可以使用“宇宙飞船”总部12各部分中的5个了。
这一许可证是Apple Park完工后获得的第二张，第一张是在去年7月，苹果获得的是园区内的餐厅和中庭区域的员工使用许可证。今天提到的这一份在1月17日获得，而据这份官方文件的描述，下一个临时占用许可证最迟可能在3月份提供，届时应该就是Apple Park完全投入使用的标志。
最后官员Salvador称：“知道Apple Park完全完工，我才能颁发最终占用证书。而在这之前，我们要求任何正在施工的地点都要有适当的屏障。”
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