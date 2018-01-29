Apple Park已开放5个办公区 还有7个待批准

虽然Apple Park是苹果建的，但是在100%完工之前，怎么用、用多少都不是苹果说了算。

Apple Park已经完工很久了，不过装修、手续审批等工作却还在陆续进行中，所以即使苹果已经在乔布斯剧院举行过一次发布会，Apple Park也依然没有迎来全部的苹果员工。不过今天外媒Appleinsider援引VentureBeat的报道称，苹果员工已经可以使用“宇宙飞船”总部12各部分中的5个了。





消息来自库比蒂诺建筑官员Salvador提供的官方数据，文件显示苹果公司已获得了“宇宙飞船”的临时占用许可证，在Apple Park主体建筑“宇宙飞船”的12个区域中，有5个向苹果员工开放了，所以这也意味着这些区域已经有苹果员工开始办公。据悉，最近苹果就在招聘将进驻Apple Park办公的设计师等职位，而在完工后，这个园区将能容纳12000名员工。这一许可证是Apple Park完工后获得的第二张，第一张是在去年7月，苹果获得的是园区内的餐厅和中庭区域的员工使用许可证。今天提到的这一份在1月17日获得，而据这份官方文件的描述，下一个临时占用许可证最迟可能在3月份提供，届时应该就是Apple Park完全投入使用的标志。

可能有些朋友会纳闷，苹果自己的办公楼，为什么要许可证呢？官员Salvador表示，因为Apple Park实际上还没有100%完工，所以加州法律是不允许投入使用的，但是“宇宙飞船”确实有有一部分已经可以使用了，所以苹果就申请了临时占用许可证。并且这些许可证也有限制，比如使用时的注意事项、需要有一个公共通行权的安全通道等等。最后官员Salvador称：“知道Apple Park完全完工，我才能颁发最终占用证书。而在这之前，我们要求任何正在施工的地点都要有适当的屏障。”

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