三款新iPhone只有一部搭载OLED 但电池都有提升

郭老师说三款新iPhone将是两部OLED，一部LCD，但是DigiTimes今天打脸了。

上周知名分析师郭老师预测了2018年三款iPhone的配置，表示最便宜的一款定价将会看齐现在的iPhone 8，但是会使用刘海全面屏设计，让人十分期待，那么对于这三部手机，还有没有一些更深入的信息？今天DigiTimes发文提出了不一样的意见，他们表示2018年三款iPhone中只有一部会采用OLED屏幕。





DigiTimes 称，苹果已经测试了很多屏幕尺寸，但是现在依然没有做出最后的决定。根据现在掌握的消息来看，苹果可能只会在6.5英寸的iPhone上使用OLED屏幕，也就是传说已久的iPhone X Plus。至于苹果为什么会上马6.5英寸的巨屏，据说还是为了讨好中国市场，分析称很多中国用户抛弃iPhone X的原因是在比较过iPhone 8 Plus之后，发现iPhone X的屏幕面积竟然没有后者大。而另外两部尺寸分别为5.8英寸和6.1 英寸的iPhone虽然也是全面屏设计，但是却使用了来自JDI的LCD屏幕，如果没猜错，应该就是小米MIX 2上使用的那款full active的升级版了。大家肯定想知道苹果测试的多个尺寸分别是哪几款吧？据悉，一共有4个待定的尺寸和屏幕材质的组合，分别是5.8英寸LCD机型、6.1英寸LCD机型、6.1英寸OLED机型和6.4英寸OLED。之所以会考虑两款LCD加一款OLED的组合，可能也是考虑到了三星OLED的产能，还有苹果现在iPhone 8、8 Plus和iPhone X的屏幕搭配。

并且在电池上，三款iPhone也会继承iPhone X的L形设计，因为这能够提供更大的电池容量举例来说，iPhone X（2716mAh）只比iPhone 8大了一点，却拥有比iPhone 8 Plus（2675mAh）还大的电池容量。据悉，电池生产部门 LG Chem 已经接到了全新的 L 型单电池订单。另外， DigiTimes还确认苹果会推出iPhone SE 2，该机不会搭载3D Touch功能，但有双面玻璃设计，且支持无线充电，今年5月或6月发布。

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