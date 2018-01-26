苹果发力电子书 重新设计iBooks再战亚马逊

苹果是用内容吸引用户买高价硬件，而亚马逊则是用低价硬件促使用户购买内容。

在昨天公布的 iOS 11.3 中，我们发现苹果将 iBooks 的名字改成了 Books，这种做法似乎是有所想法了。果然，今天彭博社发文称，苹果的这一动作意味着要在图书市场对亚马逊发起又一轮挑战。





知情人士透露，全新的 Books 将会在未来几个月内发布，设计风格将会参考改版之后的 App Store，更加简洁、卡片化。具体功能方面，Books 会增加一个“Reading now”的栏目，还有专门的有声读物栏目。为什么说这次苹果改变 Books 是要挑战亚马逊呢？因为以前苹果每次将产品的“i”字去掉，都代表着一次版图的扩张，比如此前将 iTunes 音乐商店改名为 Apple Store，还有将 iTunes Podcasts 改名为 Apple Podcasts 。并且在以前，苹果是在图书市场对亚马逊发起过一场挑战的，但是在2014年，美国司法部起诉苹果和合作出版商存在恶意抬高售价的行为，最后在2016年，苹果被罚款4.5亿美元，因为这一裁决，苹果也渐渐放缓了在这一领域的脚步，将主动权彻底让给了亚马逊。

现在的美国图书市场中，亚马逊的市场份额超过了83%，而在苹果还尚未被罚款的2015年，亚马逊的份额为74%。不过在不久前，苹果挖来了亚马逊有声图书业务高级副总裁卡斯夫·扎法尔（Kashif Zafar），让他领导电子书业务的重新启动，并且在亚马逊任职之前，扎法尔也在 Nook 电子书阅读器的内容副总裁，经验十分丰富。根据苹果 CEO 库克的说法，到2021年，苹果计划获得500亿美元的数字服务营收，而2017年这一数字为300亿美元，而电子书当然是和音乐、电影同等重要的数字服务。不过彭博社也强调，苹果运行数字服务业务是为了增强生态黏性，让用户购买其高价产品从而获得利润。但是亚马逊则是完全依赖销售电子书等内容盈利，Kindle 等硬件都是成本价销售，两家公司的手段其实是完全相反的。

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