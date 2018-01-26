Mac用户福音：新macOS增强了对外接显卡的支持

之前苹果已经承诺过，将会带来更好的外接显卡支持，在最新的 10.13.4 系统中，他们兑现了。
因为现在的 MacBook 系列基本都支持了 ThunderBolt 3 接口，所以也为笔记本外接显卡提供了可能性，虽然 MacBook 一直都不以游戏著称，但依然有不少外接显卡的需求。而在最新版本的 macOS 10.13.4 beta 版中，苹果也增强了 MacBook 对外接显卡的设置支持。
根据 9to5mac 的报道，之前苹果已经承诺过，将会在2018年春季为 Mac 系列带来更好的外接显卡支持，而在最新的 10.13.4 系统中，他们兑现了承诺，新增了以下功能：
热插拔外接显卡盒，用户再也不需要在系统中注销之后再取下自己的外接显卡；
全新的显卡菜单栏弹出按钮；
macOS 10.13.4 终于能够正确识别 Radeon Vega 64 GPU 的系统信息；
Vega 64显卡的风扇不再默认以最高速度运行。
总的来说支持热插拔显然是最关键的改变，对 AMD 显卡的优化也很重要，不过 9to5mac 的编辑仍然表示，现在 macOS 10.13.4 对外接显卡的支持仍有一些不足，比如稳定性略差、图形性能无法100%发挥等。并且自带屏幕对外接显卡的支持仍然不好，因为不管是 MacBook 的 Retina 屏还是 iMac Pro 的 5K 屏，用外接显卡驱动都会占用极大的带宽，导致反应变慢，所以建议用户使用外接显卡时，还是需要再加一台外接显示器。
虽然苹果在外接显卡上依然有很长的路要走，但是这次更新依然非常重要，不过这里并不建议用户使用自己的主力机型来体验 macOS 10.13.4 beta 测试版，因为该编辑的 iMac Pro 升级后，就无法识别它的 SD 卡读卡器了。
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