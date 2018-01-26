Mac用户福音：新macOS增强了对外接显卡的支持

之前苹果已经承诺过，将会带来更好的外接显卡支持，在最新的 10.13.4 系统中，他们兑现了。

因为现在的 MacBook 系列基本都支持了 ThunderBolt 3 接口，所以也为笔记本外接显卡提供了可能性，虽然 MacBook 一直都不以游戏著称，但依然有不少外接显卡的需求。而在最新版本的 macOS 10.13.4 beta 版中，苹果也增强了 MacBook 对外接显卡的设置支持。





根据 9to5mac 的报道，之前苹果已经承诺过，将会在2018年春季为 Mac 系列带来更好的外接显卡支持，而在最新的 10.13.4 系统中，他们兑现了承诺，新增了以下功能：热插拔外接显卡盒，用户再也不需要在系统中注销之后再取下自己的外接显卡；全新的显卡菜单栏弹出按钮；macOS 10.13.4 终于能够正确识别 Radeon Vega 64 GPU 的系统信息；Vega 64显卡的风扇不再默认以最高速度运行。

总的来说支持热插拔显然是最关键的改变，对 AMD 显卡的优化也很重要，不过 9to5mac 的编辑仍然表示，现在 macOS 10.13.4 对外接显卡的支持仍有一些不足，比如稳定性略差、图形性能无法100%发挥等。并且自带屏幕对外接显卡的支持仍然不好，因为不管是 MacBook 的 Retina 屏还是 iMac Pro 的 5K 屏，用外接显卡驱动都会占用极大的带宽，导致反应变慢，所以建议用户使用外接显卡时，还是需要再加一台外接显示器。

虽然苹果在外接显卡上依然有很长的路要走，但是这次更新依然非常重要，不过这里并不建议用户使用自己的主力机型来体验 macOS 10.13.4 beta 测试版，因为该编辑的 iMac Pro 升级后，就无法识别它的 SD 卡读卡器了。

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