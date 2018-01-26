苹果iOS代码泄密 新iPad Pro将支持Face ID

新iPad Pro应该会取消Home键，边框有望变成四边等宽，而不是现在这样两边窄、上下宽。

苹果在昨天正式发布了 iOS 11.3，开发者们也迫不及待地将 iOS 11.3 的系统代码扒了个底朝天，而这一扒果然搞出了一个大新闻，苹果真的计划推出一款搭载 Face ID 的 iPad Pro，此前的传言终于得到了证实。





据外媒 appleinsider 报道，iHelp 高管费利佩·埃斯波西托（Felipe Esposito）在 Twitter 上表示，在 iOS 11.3 的系统的很多代码字符串中都提到了一款名为“iPad Modern（现代 iPad ）”的设备。有趣的是，在曾经 iOS 11 的第一款测试版中，苹果也在代码中提到了 iPhone Modern 的字样，后来被证明是 iPhone X。

这款 iPad 是会搭载 Face ID，还是会采用全面屏设计呢？毕竟这两点也是 iPhone X 最关键的升级点。其实采用 Face ID 几乎几乎是板上钉钉的，但是全面屏却不一定，因为 iPhone X 为了做到四边无边框，采用了 COP 工艺的 OLED 屏幕，成本极高，如果苹果在 iPad 上实现同样的设计，就意味着要向三星购买更多大尺寸 COP 工艺的 OLED 屏幕，成本难以控制。更何况无边框的 iPad 也并不利于操作，毕竟用户需要握持的空间，但可以预见的是，苹果应该会在保持使用体验的前提下，尽可能地增大 iPad Pro 的屏占比。至于具体的配置，这款新 iPad Pro 将会搭载 A11X 处理器，应该是在 A11 的基础上增加了两颗核心，也将成为苹果首款八核心处理器。外观方面或许会取消带 Touch ID 的 Home 键，转而采用 TrueDepth 摄像头以提供 Face ID 功能，所以新 iPad Pro 应该会取消 Home 键，边框有望变成四边等宽，而不是现在这样两边窄、上下宽。那么这款 iPad 会不会被命名为 iPad X 呢？到时候我们就知道了。

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