苹果新增24辆路测车 或为测试新自动驾驶技术

苹果在加利福利亚州的自动驾驶车队已经从4辆增加到了27辆，但这些还远远不够。

苹果早已经放弃了自行研发 Apple Car 的念头，但是对于自动驾驶技术却投入了越来越多的精力，不久前苹果曾发表了一篇论文，阐释了一个名为“VoxelNet”的全新自动驾驶系统，而今天最新的消息称，苹果公司在加利福利亚州（下文简称加州）的自动驾驶车队已经从2017年4月的4辆增加到了27辆。





苹果近日向加州机动车管理局发送了一份电子邮件，据彭博社报道，苹果是新注册了 24 辆合法无人驾驶路测的雷克萨斯 RX450h SUV，加上去年4月注册的3辆雷克萨斯 RX450h ，现在苹果已经拥有了一个27台汽车的无人驾驶车队。不过即使拥有27辆路试车，苹果依然是一个追赶者，行业领先的 Alphabet（谷歌母公司）旗下的 Waymo 可是已经在美国的多个州拥有了数百辆能够合法路测的无人驾驶车辆，仅仅在亚利桑那州就有600辆自动驾驶的小型货车，并且已经对公众开放使用。据悉，Waymo 去年与 Lyft 公司合作，致力于实现彻底的无人驾驶，现在该项目已经可以做到驾驶位不需要任何人就能实现安全的自动驾驶。至于苹果，其实他们从2015年才开始关注汽车领域，当时曝光的“泰坦计划”显示苹果正在打造 Apple Car，并且传言称苹果在库比蒂诺总部附近的一个秘密地点，有超过1000名员工正在开发电动汽车，但是现在 Apple Car 已经被放弃，苹果转而研究自动驾驶功能。

苹果公司 CEO 蒂姆·库克就表示：“我们关注自动驾驶系统，这是苹果严重非常重要的核心科技，因为在苹果眼中，自动驾驶技术是人工智能的‘母亲’，算得上是实际工作中最困难的人工智能项目之一。”而现在，在苹果的“VoxelNet”系统中，他们已经能够做到让汽车用数量极少的激光传感器就精确理解路上的汽车、行人和自行车等物体的位置和运动趋势了，而之前的无人驾驶技术，都是用摄像头来进行识别。当时苹果论文中表示该技术尚未投入测试，或许这次24辆全新的路试车，就是为了测试这一系统而准备的！

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