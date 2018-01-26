苹果发布公测版iOS 11.3 Beta1 改变颇多

昨天苹果发布了iOS 11.3开发者测试版，不过才过去一天，公测版iOS 11.3也来了。

昨天苹果发布了 iOS 11.3 开发者测试版，而时间过去一天，公测版 iOS 11.3 也来了。昨天发布的版本只有注册开发者能够安装，而今天发布的公测版只要参加了苹果 Beta 软件测试计划的用户，都将收到苹果的更新。





根据昨天开发者测试版的内容，今天的公测版区别不大，相对于 iOS 11.2.5 增加了以下功能：苹果给 iOS 11.3 加入了有效的电池管理方案，进入设置—电池就可以找到。用户可以通过此功能了解到电池的整体健康状况，并且可以选择禁用降频。这个功能暂时没有出现在首个测试版本中，可能 2 月份才开始测试。此开关仅适用于 iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone SE，iPhone 6s，iPhone 6s Plus，iPhone 7 和 iPhone 7 Plus。

iOS 11.3 开发者预览版我们终于看到了 iCloud 消息（iCloud iMessages）。这个功能早在 iOS 11 和 macOS High Sierra 的第一个开发者预览版就已经出现，但后来在公众测试版中被删除，现在重回 iOS 11.3。启用 iCloud 消息之后，你的 iMessage 消息也将完整地保留在 iCloud 上。

ARKit 1.5 将为 iOS 11.3 带来更好的 AR 体验，能够识别和放置垂直表面（如墙壁和门）上的虚拟物体，以及映射非圆形表面（如圆形表格），有了更深度的空间识别能力，相信不管是游戏还是应用都能更好的展示物体的空间立体感。它还能够检测现实世界中的标志和海报，并在 iPhone 屏幕上与 3D 增强现实体验无缝对接。

iOS 11.3 为 iPhone X 推出了四款新的 Animoji：熊，龙，头骨和狮子。

iOS 11.3 为 iPhone X 的购物体验带来了一些改进，之前 iPhone X 要求双击侧面按钮，然后使用 Face ID 进行身份验证，引起了许多用户的批评，他们认为这不是很直观。在 iOS 11.3 中，在付款窗口底部，用户将看到一个带有图示的“侧边按钮确认”指令。iOS 11.3 还将更新支持高级移动定位（AML）。这是一个主要用于欧洲的位置服务功能，当你拨打紧急服务时，该功能将自动开启位置服务并将你的位置发送给紧急响应者。自 2016 年以来，它一直得到 Android 的支持，并且已经有一些救人于危机的成功案例，很高兴苹果也加入了这一功能。

AirPlay 2 终于实装了一个重要功能，那就是多房间音频播放，可以将音频播放到不同位置的多个 Apple TV，还可以从 iOS 设备一次控制不同设备上的不同音频播放。这是 AirPlay 2 的一个关键功能，但是现在暂时只有 Apple TV 上面能实现。不久后会支持苹果自己的 HomePod 以及更多第三方设备（可能与 iOS 11.3 的正式版一起出现，也可能在未来的 beta 版本亮相）。Business Chat（商务聊天）是在去年 WWDC 上公布的功能，预计在 iOS 11.3 上推出。Business Chat 使用户能够在消息中与企业进行客户支持会话。苹果表示将与 Discover、希尔顿酒店和美国富国银行等几家企业进行合作测试。iOS 健康应用将整合医院和诊所的健康记录，用户可以在一屏中查看医疗数据，获得实验室结果，药物试验通知。所有的健康记录数据都使用密码加密。最后，因为测试版系统并不稳定，而且今天发布的仅仅是 beta 1 版本，所以并不建议用户将自己的主力机型升级。

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