《哈利波特》AR手游能上国区吗？可能有戏

目前有一个小小惊喜，但结果尚未明晰。

Niantic 打造的《Pokemon GO》于 2016 年 7 月问世，在全球掀起了寻找小精灵热潮，巅峰时期月活跃用户达 1 亿人。一年多时间过去，尽管已经被誉为“过气游戏”，《Pokemon GO》的月活跃用户仍然高达 6500 万，依旧是最受欢迎的手游之一。



Niantic 的下一步动作也受到了密切的关注。去年 11 月份 Niantic 公布将开发一款新的 AR 手游，基于全球著名小说/电影改编的《哈利波特·巫师联盟》（Harry Potter : Wizards Unite）。游戏将于 2018 年下半年登陆 iOS/Android。



公布这一消息几周后，Niantic 完成 2 亿美元融资。此次 B 轮融资由 Spark Capital 领投，Founders Fund、Meritech、Javelin Venture Capita 和网易跟投。



Niantic 的执行总监 John Hanke 在一份声明中表示：“我们十分高兴与网易、Spark 和其他的新投资者合作。这轮融资将提高我们投资增强现实和 Niantic 现实世界平台的能力。”



网易参与投资的具体金额未知，不过网易一直在积极寻找投资海外游戏开发商。今年 8 月网易游戏副总裁王怡在一次采访中说过，将探索对外国工作室的收购或投资，希望到 2020 年网易游戏在海外获取的收入可以占到总营收的 30%。



Niantic 似乎是网易的首批目标之一，而投资 Niantic，就说明网易对 AR 游戏的重视。







从得知网易对《哈利波特》AR 手游感兴趣后，大家开始猜测届时这款手游能否引进国内，在此之前 Niantic 开发的两款 AR+LBS 手游国外红红火火，国内却是“封禁之地”。《哈利波特》AR 手游到底有没有希望？就在日前，Niantic 为游戏上线了简体中文的官方网站，给国内哈迷和玩家们带来一线曙光。



中文官网目前仅用简体中文对游戏进行了介绍，同时向玩家开放预约注册。通过切换语言栏我们可以看到包括繁简体中文在内的多国语言。虽然官网语言并不一定和游戏上架后的支持语言挂钩，但很明显，简体中文官网的宣传对象就是中国玩家，而今后可能还会有更丰富详细的官方中文预告。



但官方暂时还没有宣布具体游戏上架的国家（地区），我们还要以官方消息为准。



关于这一款游戏，Niantic 仅在公告中透露：“玩家将学会念咒语，探索现实世界中的城市，寻找怪兽并与之战斗，组建战队打败强大的敌人。”该作由华纳兄弟互动公司和旗下子品牌 Portkey Games 以及 Niantic 共同开发，具体上市时间尚未确定。



《哈利波特》AR 手游是在众人期盼下成真的。2016 年 12 月，《Pokémon Go》风靡全球的时候，数万计的哈利波特迷们在网上发起请愿迫切希望能拥有一个能在手机上玩的《哈利波特GO》，他们请愿的对象是华纳兄弟电影公司和 Niantic Labs，希望二者能够为哈利波特迷们制作一个类似《Pokémon Go》的 AR 游戏。



据悉，这次粉丝请愿得到了总共 60000 多名哈利波特粉丝的支持，对于这一压倒性反应，Niantic 公司也是相当的震惊。



从官方简单的描述中我们就已经看到，这款游戏的风格应该会与《Pokemon GO》非常的类似，Niantic 将运用他们熟练的技术，继续把 AR、LBS 和哈利波特的世界结合在一起。





▲《哈利波特》AR手游网友想象图



据说，这款游戏还很有可能可以让玩家通过他们的 iPhone 屏幕看到魔法对当地环境的影响，甚至可以在街道上看到他们面前的奇特生物或角色。拿着一部 iPhone 就能走入哈利波特的世界？对于魔法迷和哈利波特迷来说，这实在是太赞了。我们看看 Niantic 是否有能力再造一款 AR 时代的奇迹。

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