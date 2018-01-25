苹果编程应用Swift Playgrounds升级到2.0

让更多青少年对编程感兴趣是苹果的目标。





Swift 是一款易学易用的编程语言，而且它还是第一套具有与脚本语言同样的表现力和趣味性的系统编程语言。Swift 的设计以安全为出发点，语法和标准库也非常简洁，让编程的流程大大缩短、简化，以避免各种常见的编程错误类别。苹果的想法是用 Swift 吸引更多的 web 开发者来开发移动软件，实际上如你所见，不断增长的开发者大军证明了 Swift 编程语言的成功。2015 年 12 月 4 日，苹果公司宣布 Swift 编程语言开放源代码。



2016 年 WWDC 大会上，苹果发布了一款名叫 Swift Playgrounds 的免费 iPad 应用，Swift Playgrounds 直接翻译成中文，就是“Swift 的游乐园”。苹果推出这款软件的目的是通过游戏的方式帮助用户学习如何使用苹果的编程语言 Swift 来写代码。



新的 Swift Playgrounds 2.0 为学习者们带来了更多不一样的自作课程——也就是可订阅的第三方作者发布的 Playground（游乐园）。订阅后将自动显示可用的新 Playground 并提醒你更新。通过“添加订阅”按钮，可以获取新的机器人，其中包括 IBM 的 TJBot 和 Mekamon 形象。



更新后的内容库会在单个视图中，显示包括第三方订阅在内的所有 Playground。



加入第三方订阅之后，Swift Playgrounds 的内容变得更加充足。







Swift Playgrounds 被打造成一个小白的游乐场，它不像传统课堂那样一上来就用一堆概念、名词把你砸晕，而是通过大量“所见即所得”的小游戏，让你一步一步了解 Swift 编程步骤。适用于 iOS 10 或更高版本的 64 位 iPad 设备，有自己独立的课程更新机制和分类。和我们正常上课一样，Swift Playgrounds 的课程中按照主题分为「章」，每一章内有若干「小节」。和普通的教科书不同的是，每一个小节都结合一个 iOS 小游戏来上课，我们将一边看课程内容，一边通过写代码去完成这个小游戏。



该应用被苹果定义为教育软件，面向所有中小学校开放，每一个孩子在未来的软件时代都可能成为开发者的一员，或者开发者队伍的一部分，而我们这一代人想要跟上节奏，或者想要尽可能地培养后代与未来接轨，看懂一些计算机语言，编程知识非常必要。



再退一步说，编程并不是多么高不可攀的事，编程思维不过就是一句话——看到问题，然后创造一个方案来解决问题。编程的过程不仅是动手过程，更是一个系统地解决问题的过程，学习一些编程知识有助于我们养成高效、实际的思维模式。



Swift Playgrounds 已于此前的更新中完美支持中文。感兴趣的 iPad 用户可以前往 App Store 预览页面了解一下。





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