macOS 10.13.4 beta 1公布 开始淘汰32位应用

苹果计划在2018年6月之后，要求所有Mac上的应用都必须支持64位。

除了 iOS 11.3 之外，其实苹果还在今天凌晨发布了 macOS High Sierra 10.13.4 beta 1（编译号为 17E139j ） 和 tvOS 11.3 beta (15L5164e)和 iOS 一样，macOS 也是在上一个正式版发布的一天之后就马上推出了现在一个测试版，而这也是去年九月苹果发布 High Sierra 第四次系统升级。





去年苹果曾表示 macOS High Sierra 将会是最后一个支持32位系统的 macOS，而在今天发布的 macOS High Sierra 10.13.4 beta 1 中，苹果终于开始了行动，当用户试图使用32位应用程序或安装32位软件时，系统会提醒用户32位软件将会被淘汰。具体时间方面，苹果计划在2018年6月之后，所有 Mac 上的应用都必须支持64位。苹果公司子安发行说明中是这么说的：在未来版本的 macOS 中，32位软件将不再运行，所以从 macOS High Sierra 10.13.4 开始，将在用户启动32位软件的应用程序是进行提示，不过每个应用程序只出现一次。并且从现在开始，开发人员已经可以测试他们应用程序和64位系统的兼容性，因为苹果在 macOS High Sierra 10.13.4 中加入了全新的64位测试模式，开发者能够通过下方终端命令开启这一模式。sudo nvram boot-args=”-no32exec”重启之后进入测试模式，该模式下无法打开32位应用，如果要退出，输入下方命令后再重启即可。sudo nvram boot-args=“”苹果还提到，未来将会在64位测试模式中加入更多功能、提供更多信息，以帮助开发者测试自己的64位软件，并且苹果也强调即使用户不通过 macOS 的 App Store 发行应用，也应该增加对64位的支持，不然未来将无法运行。

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