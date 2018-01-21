就是不升级 iOS 11系统占比现在仅为65%

在2017年1月，当时iOS 10的版本份额已经达到了76%，2016年1月，iOS 9的份额也为75%。

虽然iPhone一直都以新版本iOS的普及速度快而著称，每年绝大多数iPhone用户都会在第一时间内升级最新的操作系统，但是今年因为“降速门”事件，不少用户开始抗拒起最新的iOS 11起来，甚至还有不少人想方设法地降级。那么在现在这个时间阶段，iOS 11的份额达到了多少呢？今天苹果官方给出了答案：65%。





今天苹果公开了面向开发者的App Store支持页面，从中我们能够看到最新按统计数据，目前iOS 11版本份额达到65%，而在2017年12月5日，这一数据为59%，在2017年11月6日为52%。这意味着一个半月时间内，iOS 11的份额上升了6个百分点，两个半月的时间上升了13%。

这一成绩显然是不优秀的，对比以往iOS版本，iOS 11的的普及度显然不够，在2017年1月，当时iOS 10的版本份额已经达到了76%，2016年1月，iOS 9的份额也为75%。所以按规律来看，今年的iOS 11份额比起往年下降了足足10%以上。目前有28%的iOS设备使用iOS 10系统，更早的版本占比为7%。不过苹果显然不希望这种情况持续太久，他们将会在下周发布iOS 11.2.5，重点修复恶意链接BUG等问题。除此之外，库克也在近日承诺不久之后就将在iOS 11中加入关闭性能限制的开关，不出意外的话应该就是iOS 11.3了，届时应该有不少iOS 10的用户升级。

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