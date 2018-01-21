销量未及预期 iPhone X或成苹果最短命旗舰

郭明錤：iPhone X的市场需求渐渐疲软，将会在今年秋天就正式停产，成为第一部寿命仅有一年的旗舰iPhone。

外媒Apple Insider今天发文称，根据供应链的统计数据，iPhone X的市场需求渐渐疲软，所以2018年的订单将会减少。并且随着今年三部全面屏iPhone和可能出现的iPhone SE2的发布，iPhone X将会在秋天就正式停产，成为第一部寿命仅有一年的旗舰iPhone。





报告来自凯基证券分析师郭明錤，他表示2018年第一季度iPhone X的预计出货量仅有1800万部，甚至郭明錤还表示iPhone X在中国市场的表现和影响力并不如之前大家想象的那么强大，主要原因是iPhone X的“刘海”使很多人难以接受，所以反而选择了屏幕差不多大、机身却大了一圈的iPhone 8 Plus。但是从数据上看，iPhone X的销量不可能不优秀，毕竟之前各个渠道的数据都显示，iPhone X不仅称霸各大销售榜单，也打破了此前几年的iPhone销量纪录。所以小编自己觉得，业界对iPhone X不满意主要还是因为它的销量没有达到发布前的预期，毕竟大幅升级的iPhone X，销量的进步幅度却没有甩开几年前在外观上“原地踏步”的iPhone 6s/7，这显然是不能让市场满意的。不过凯基证券表示，他们仍然“对苹果和iPhone的供应链持积极评价”，但是这仅仅是因为苹果的老款设备出人意料的受欢迎，今年iPhone 7/6s甚至是6系列都有着十分优秀的表现。郭明錤对iPhone X的不看好也不仅限于销量上，大家都知道，苹果过去并没有所谓的高中低档，每年新机发布之后，旧机型就自动降级为中端、低端机了。但是今年，苹果打算在发布新iPhone之后就停产iPhone X，这也是苹果首次放弃“老款机型保留一年”这一模式。这里小编猜测，或许苹果打算加快未来iPhone的迭代速度了，不过也有可能是OLED的产能无法支撑两代产品共同生产。郭明錤的观点获取更偏向于前者，他认为在明年屏幕更大、更成熟的iPhone X Plus和廉价版iPhone X发布之后，苹果竞争力将明显提高，届时苹果“真正的超级周期”将会到来。

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