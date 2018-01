受电池紧缺影响 iPhone 6P整机可换6sP

拿着符合条件的iPhone 6P去跟苹果换新,可能换回来一台6s Plus。

苹果授权服务提供商今天发布的一份内部文件显示,如果你的 iPhone 6 Plus 受损,并符合官方整机换新条件,苹果可能会用一台新的 iPhone 6s Plus 替代原本的官换 iPhone 6 Plus,持续时间为 3 月份内。



苹果在文件中指出:“现在起到 2018 年 3 月底,部分 iPhone 6 Plus 机型的整机换新服务订单可能被替换为 iPhone 6s Plus。” 外媒 MacRumors 通过多个消息来源证实了该文件的真实性。



苹果没有指定哪款 iPhone 6 Plus 机型符合要求,也没有说明替代的原因,但很可能与苹果 iPhone 6 Plus 新电池短缺有关,而由于官方电池换新政策,这波短缺可能需要延续到 3 月底或 4 月初。



近期有部分 iPhone 6 Plus 用户因为不愿意等待电池到货,向天才吧 提出直接更换整机,这可能也令苹果 iPhone 6 Plus 官换机发生了供货紧张。此前有消息猜测苹果已经放缓甚至停止生产 iPhone 6 Plus,面对这样的情况除非重新启动生产线来补充设备本身和电池的供应,否则短缺情况将一直存在,当然以上只是出于媒体的推测。



不管怎样,此事反映了从前年到去年至今的 iPhone 电池事件造成的连锁影响,苹果现在可能也是临时想出的没有办法的办法。2018 年的开年,让苹果难安的依旧是电池问题阴影。



各用户手上的 iPhone 6 Plus 能否换到 iPhone 6s Plus 还要视具体情况而定,不同的门店可能存在差异,另外也要取决于 iPhone 的实际损害情况和苹果诊断测试的结果。如果你正好需要对手中的 iPhone 6 Plus 进行换新,可以先通过 Apple 支持了解本地服务提供商的情况。





