本周App推荐：岁月有声四季为谜 只待良人

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四季-国风解谜



iPhone & iPad 3元



世事悠悠天不管，春风花柳争妍。人家寒食尽藏烟。不知何处火，来就客心然。千里故乡千里梦，高城泪眼遥天。时光流转雁飞边。今春看又过，何日是归年。



《四季》是一款国内独立团队打造的水墨古风解谜游戏，取材自中国经典古籍《诗经》，寓意春去秋来岁月斗转，一人独守只待良人归来。游戏讲述一个普通人的故事，游戏采用点触式操作，谜题比较有趣，山水相间智趣深，而且难度还不小，随机生成的解谜要素像 roguelike 一样精彩，没有指引，一切靠玩家自己摸索。在解谜过程中，通过与场景交互感受四季轮转，古色古香的配乐和氛围营造非常有感觉，喜欢国风的小伙伴值得尝试。







沙盒：进化（中文版）



iPhone & iPad 免费



《沙盒：进化》中国版终于上架了。游戏通过令人惊叹的像素艺术和天马行空的脑洞，让玩家尽情创造属于你自己的世界，享受当上帝的感觉。



游戏最好玩的地方是里面的各种元素和各种生物，都可以尝试去结合，从创造水、土、树木到创造动物、人类，然后解锁高级工具，创造更复杂的元素，多像素组合体，高科技成果，宇宙飞船，飞机，飞车，UFO，火车，电钻，人造云和无人机……成千上万种的可能性，天马行空的环境设计，数不胜数的化学反应，一切尽在你的掌控中。







火花人生



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App Store 益智解谜类游戏第一名，一款画面靓丽、讲述爆竹命运的平台游戏。一旦爆竹点燃了火花，就开始了死亡的倒计时。玩家要在短暂的时间内帮助它闯过各种障碍，跳进水里，顺利熄灭火花，生存下来。游戏画面制作精致，场景小巧简洁。玩法不仅仅是常规的躲避各种机关陷阱，还要根据机关颜色切换形态。游戏过程即短暂又刺激，一旦出错，很容易失败。



游戏内容完全免费，只有把生命耗光，才需要内购买命或者观看广告，还是很良心的。







MyScript Calculator 2



iPhone & iPad 12元



来自开发商 Vision Objects 的一款名为《MyScript Calculator》的计算器大家应该早有耳闻，这不仅是一款界面清爽输入流畅的手写计算机，而且借助 MyScript 技术实现了非常强大的计算功能，被用户们称为计算器应用中的“神器”。现在这个手写计算神器时隔 4 年后推出第二代《MyScript Calculator 2》，功能是否会更强大呢！



这款应用采用纯手写识别，用户可以像在纸上一样直接书写算式，不需要键盘就能进行直观的运算。手写辨识度和响应丝毫不逊色专业的手写应用，只要你不是潦草成鬼画符，最后软件都能成功地转为文本模式进行计算。包括数字、运算符号在内的一切元素用户都可以用手写来输入，除了基础的加、减、乘、除、括号、幂、π等运算符号，一些比较高级的如 log、正弦、余弦等也能够识别。写错的地方可以像草稿纸上涂掉那样直接擦除，然后改写。支持多行书写，在下一行继续同一个算式，或者在多行书写多个算式。



《MyScript Calculator 2》将在 1 月 23 日上架，目前 App Store 预订中，学生朋友们别错过。







晬颜



iPhone 免费





一款介绍与推广京剧文化的教育应用，在这里你将学习到京剧的行当，人物，剧目，扮相，唱段等知识，观赏到栩栩如生的经典京剧人物，甚至可以跟着名家金句学唱两段。



在严肃的教学之外，App 将京剧画风与动漫画风结合起来，支持用户再创作，你可以在里面绘制一个自己心目中的京剧人物，佐以 iOS 平台最新的 AR 技术，尽显京剧良多趣味。







Versa-AI界的灵魂画手



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一款和之前很火的《Prisma》一样将照片变成艺术画的应用，不过 Versa 有不少自己的特点。首先每种效果都有自己独特的背景风格，而且添加效果时还有如同笔刷一样的动画过程。细节上增添乐趣。 其次，Versa 的风格按照肖像、风景等场景分类，更利于用户选择。选择好一种风格后，还有“焦点”功能能对画面细节进一步调整。



Versa 也有社区，可以直接分享作品，也能分享到微信朋友圈。默认图片会有水印，在设置里面会教你如何去水印。放心，免费去水印。







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