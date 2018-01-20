iOS 11.2.5第七个beta版发布 正式版要来了

预计 iOS 11.2.5 正式版会在下周二。

苹果现已发布 iOS 11.2.5 beta 7，watchOS 4.2.2 beta 5 和 macOS 10.13.3 beta 6。今天凌晨，苹果向开放者推送了iOS 11.2.5 beta 7，距离上一次推送 beta 6 仅隔了 2 天。注册开发者可以通过 OTA 获得苹果的更新提醒或者前往官方开发者网站下载固件更新。频繁的测试版推送显示正式版已经离我们不远，而且本次所有 beta 的更新包都很大，iOS 11.2.5 beta 7 为 2.1G 左右，预示着这应该是最后一个 beta 版。同时苹果还推送了 watchOS 4.2.2 beta 5 和 macOS 10.13.3 beta 6 系统更新。本次更新依旧是以修复 bug 和提升设备性能为主，另外部分动画的流畅性也得到了提升。更新之后续航没什么变化。预计 iOS 11.2.5 正式版会在下周周二发布。最近由于漏洞和 bug 较多的关系，苹果可能优先通过版本更新解决导致系统运行变慢或者崩溃的 bug，此前报道过的 ChaiOS 漏洞导致 Safari 卡死问题，系统死机，邮件乱码问题也会在该版本中修复。苹果承诺过在年初给 iOS 加入电池状态监控功能，或许可以在 iOS 11.2.5 正式版中出现。而大家更期待的降频开关功能，估计还要等到下个月的大版本更新才能看见。下周除了 iOS 11.2.5 版本之外，macOS High Sierra 10.13.3, watchOS 4.2.2 以及 tvOS 11.2.5 也会正式推送。

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