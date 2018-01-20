角色扮演类《哈利波特》手游今年上架iOS

迟到多年的魔法学校入学通知书终于给我寄来了。

由洛杉矶的手游工作室 Jam City 开发，华纳兄弟发行的手游新作《哈利波特：霍格沃茨之谜》近日发布首支中文预告片。



这是全球著名的《哈利波特》故事首次登陆移动平台，它将是一个充满真实感的 RPG 游戏。玩家进入游戏后，可以创建一个个性化的学生虚拟角色，参与到霍格沃茨学院的各种课程之中，结交朋友、与对手展开竞争的同时学习有趣的魔法，一步一步的成长为一名出色的魔法师。玩家在游戏中的每一次选择都会对角色的主线剧情造成一定影响。





对于哈迷而言，生存于麻瓜世界最大的遗憾就是没有在 13 岁那年收到一封来自霍格沃茨的入学通知书。华纳的新游戏似乎瞄准的正是玩家的这种心愿：在游戏中成为哈利波特、赫敏、罗恩或者其他自己心目中的偶像。《霍格沃茨之谜》的故事线 80 年代波特和赫敏等小伙伴还没入学的时候，这也是为了迎合近两年颇为流行的怀旧风潮。在此期间尼法朵拉·唐克斯、比尔·韦斯莱还处于学生阶段。游戏中个性化的角色装扮系统可以让玩家在获得新的技能以及魔法后在角色外形上也有所改变，此外还能挑选自己喜爱的宠物陪伴左右，让每一个玩家都能成为自己心目中的那个角色。游戏中的霍格沃茨分为四个学院，分别是格兰芬多、赫奇帕奇、拉文克劳、斯莱特林，游戏中设置了邓布利多和霍格沃茨大多数教授角色，包括大家熟悉的麦格、斯内普、海格等等。而玩家能够以自己的身份，参与各种魔法课程和校园活动了，包括黑魔法防御课、魔药课以及决斗俱乐部等。玩家在解决谜团和冒险的过程中，这些魔法技能会派上用场。当玩家的能力得到提升后，可以解锁全新的场景、学习到更厉害的魔法。除了主线剧情，玩家们还可以在支线任务中与其他学院学生进行一些互动，玩家们所作出的每一步选择都会直接影响到主角与其他角色之间的关系，从而改变游戏的最终导向。玩家们在游戏中做出的选择可以把角色打造成自己的理想状态，当你把这一切做好，你将成为波特、赫敏他们入读霍格沃茨后的偶像人物。开发商 Jam City 希望能够复制出《哈利波特》吸引全球数千万粉丝的无形“魔法”：魔法世界的真实感。他们为此聘请了一批世界级的编剧，并且与华纳兄弟和品牌拥有方密切合作，从而确保最大限度还原原著作品的味道。游戏宣布会在 2018 年年内与玩家见面，游戏是免费下载，官网已经在开展预约。感兴趣的小伙伴可以看看官方中文预告片。>> 预告片观看地址 <<

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