分析称2018年秋季新iPhone阵容会空前强大

6.1 英寸 iPhone 被再次强调将于今年秋季面市，以更理想的价格和全面屏占比扭转销量。

近日，凯基证券的新报告下调了 iPhone X 销量预期，报告声称 iPhone X 的出货量不如人们想象的强劲，主要原因是包括中国市场在内的需求疲软。但是到今年秋季，苹果重新调整的 iPhone 新品阵线会改变这种局面，今秋才是 iPhone 真正的“超级周期”。该证券机构分析，2018 年 3 月份，苹果将发布三款 iPhone 新机，一款是 iPhone X 的正常迭代机型，一款是 6.5 英寸 OLED 屏的 iPhone X Plus，还有一款是 6.1 英寸 LCD 屏 iPhone。分析师普遍看好苹果秋季新机的阵容，其中两款大屏 iPhone 是为了占领大屏旗舰机市场，而传闻已久的 6.1 英寸 iPhone 备受关注。据猜测，这款新机的机身大小应该和 iPhone 8 Plus 相似，之所以屏幕尺寸有所提升，是因为它取消了 Home 键和 Touch ID，换上面容 ID，因此上下两个边框得以变窄，屏幕也就随之变大了。不过这款新机采用的是 LCD 面板，而非 iPhone X 的 OLED 屏，屏幕 ppi 基本和 iPhone 8 同级别，而价位肯定不会达到旗舰级的级别，而是保持在一个能够让人接受的范围，价格或许在 650-750 美元之间，但是具备一些更好的卖点，比如前置深感相机，全面屏还有面容 ID 等，可以更好地体验 AR 以及更逼真的 3D 功能。另一款 6.5 英寸 OLED 屏“iPhone X Plus”暂时还没有太多情报，有传闻称它还要在 iPhone X OLED 屏的 458 ppi 基础再做提升，达到惊人的 480-500 ppi。这三款新 iPhone 定位有所区分，功能上也有亮点，价格阶梯清晰，有望提升用户的购买欲。基于苹果秋季阵容的强势，凯基证券认为，2018 年全年的 iPhone 出货量将打破行业的增长预期，实现 10% 增长。

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