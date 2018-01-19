​苹果答复消委会：强化用户知情权 电池降价更换

已收藏

你对苹果的答复还满意吗？





威锋网讯，2018年1月15日，上海消费者保护协会就近期的苹果"电池门"事件像苹果公司发出查询函，要求苹果公司在1月19日前进行回复，其中具体的要求为：



1、iOS 10.2 系统之后，旧款 iPhone 普遍出现性能下降的现象，苹果在这一过程中具体使用了哪些措施？苹果所谓的“灵活管理”除了性能下降之外还会有哪些后果？



2、苹果公司在未告知用户的情况下擅自闲置手机性能，对此将采取何种有效补救措施？



3、苹果公司将限制性能的更新和其他更行捆绑推出，使消费者无法自主选择。为了保障消费者选择权，未来提供更新时，将如何保证限制性能部分和正常更新的部分完全分开？



4、为了保障消费者的知情权，苹果在手机销售和系统更新时，对消费者有利害关系的信息将如何做到真实、全面的披露？



详细情况可以点击《消委会四问苹果 要求19日给出降速门答复》







今天据澎湃新闻报道，1月18日，苹果公司派员向上海市消保委当面提交了《致上海市消费者权益保护委员会的答复》（以下简称《答复》）；1月19日，苹果公司又向上海市消保委提供了CEO库克对此事件的公开表态相关内容。



在《答复》中，苹果公司就上海市消保委在之前查询函中提出的问题作了相应答复：



一是对iOS 10.2.1和iOS 11.2等软件更新可能造成的手机运行速度变慢的原因和现象作了较为详细的说明；



二是在之前承诺的降低更换电池费用之外，将通过新的软件更新保障消费者在电池状况与手机性能调整方面的知情与自主选择；



三是检视和改进在告知用户信息方面的相关做法，包括强化在用户购买产品之前和软件更新之前的信息告知。



对于上述答复，上海市消保委认为：



一、根据中国《消费者权益保护法》的规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受服务的真实情况的权利，享有自主选择商品或者服务的权利。因此，苹果公司有义务采取切实有效的措施保障消费者的知情权和选择权。



二、上海市消保委对苹果方面的积极回应表示肯定。同时，对苹果公司新的软件更新能否切实解决消费者遇到的问题，保障消费者的知情权与选择权，将持续跟踪和关注。



三、上海市消保委希望苹果公司不断提高产品质量，尤其是电池的质量和耐用性。同时尽快将相关的改进措施具体化并落实到位。



此外，苹果公司表示，将于近期派相关专业团队就新的软件更新、改进措施以及消费者权益保护的相关问题与我委做进一步沟通。



你对苹果的这一回复满意吗？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。