苹果带着2500亿美金回美 特朗普欣喜大赞

都坐下，正常商业操作。

本周周三，苹果在声明中宣布将现有的海外资金带回美国，这个总数大约为 2450 亿美元，为此苹果要一次性缴纳 380 亿美元的税款。美国总统特朗普今天发表公开讲话，大赞苹果对美国经济的贡献，他亲自致电库克，并称其为“一位伟大的人”，感谢他对美国的投资。特朗普在推特上说，这是美国和美国工人取得的重大胜利！根据苹果 2017 财年第四季度财报，截止 2017 年 9 月底，苹果持有的现金和投资总额为 2688.95 亿美元。作为全球市值最高的公司，资金实力雄厚的苹果用“富可敌国”形容毫不为过，连特朗普都表示，原以为苹果从海外带回来的资金可能只是数百万，不是上千亿，他无法想象哪家公司对这个国家（美国）有过如此大的资金投入。

苹果长期将大部分现金留在海外，当然不仅仅是苹果一家如此，亚马逊、谷歌等巨头的海外现金储备也相当惊人。CNBC 曾做过估计，美国企业的海外现金高达 3.1 万亿美元。这跟美国税收制度有关。特朗普当政并实施税改之前，美国企业税率高达 35%。1986 年后美国税法规定，美国企业在海外获得的利润在寄回美国之前，不必在美国缴税。于是对于像苹果这样的全球性大公司来说，将海外利润留在某些税率低的“避税天堂”，比起汇回美国要省一大笔钱。为什么这次苹果又愿意把资金带回来了呢？这次苹果 2500 亿美元回流是随着特朗普税改方案的实施而启动的，税改后，美国国企业税率从 35% 降到 15.5%，苹果将海外现金带回美国，现在只需要一次性缴纳 15.5% 的税就够了。也就是苹果一次性给美国政府 380 亿美元的税款，虽然这笔数额也不小，但比起过去的税率计算，已经节省了 470 亿美元。至于这笔巨款回流是不是美国工人的胜利，这还很难说。因为美国企业回流的海外利润，大部分用来回购股票、提高分红，获利的是股东和公司员工，目前苹果在全球的基层员工（包括大中华区在内）已确定将获得 2500 美元的奖金。而美国当地工人能得到什么好处就不得而知了。

特朗普税改的目的，是希望通过减税让美国公司带着资金回到本土，振兴美国制造业，增加就业岗位。在此之前，特朗普上任时要求苹果等美国企业搬回国内，还被库克为首的一群硅谷领袖怼得不要不要的。转眼间，又变成商业气息浓郁的互惠互赞。果然对于商人，还是得用商人的方式打交道。除了资金回流之外，苹果还宣布，未来 5 年将投资 3500 亿美元，创办一个科技园区，提供 2 万个就业岗位。同时，未来 5 年花费 300 亿美元的资本支出用于投资美国科技制造业，苹果扶持的先进制造基金（Advanced Manufacturing Fund）从 10 亿美元提升到 50 亿美元。当然，这些新园区、新投资、新项目，可能早就在苹果的规划当中。未来有部分苹果产品的制造环节估计会在美国完成。

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