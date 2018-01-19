苹果：下周新推送新修复信息应用恶意链接BUG

2018-01-19 11:49:11
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当iPhone、iPad、Mac设备的Messages应用接受到包含该链接的信息之后，就会导致设备出现死机等现象。

经外媒MacRumors证实，苹果宣布将于下周发布软件更新来修复Messages应用链接的死机BUG。据悉下周除了iOS 11.2.5版本之外，苹果还会推出macOS High Sierra 10.13.3, watchOS 4.2.2以及tvOS 11.2.5，来修复这个恶意链接BUG。


这条恶意链接BUG最早于本周二在Twitter上曝光，当iPhone、iPad、Mac设备的Messages应用接受到包含下面这条链接的信息之后，就会导致设备出现死机，进入无法使用的状态。


软件开发人员阿巴拉海姆·马斯里(Abraham Masri)日前发现了一处漏洞，可导致iPhone和Mac死机或重启。这处漏洞被称为“chaiOS”，被马斯里发布到编程网站GitHub上。同时，马斯里还发布了一个被称为“text bomb”(文本炸弹)的链接。点击该链接后，可导致iPhone和Mac死机，有时还会重启。

据悉，通过消息应用程序发送该链接给他人时，就会激活该漏洞，甚至是在接收方并未点击该链接的情况下。对于Mac计算机，该漏洞会导致Safari浏览器崩溃。

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