Mac版微软Office支持实时协作和自动保存

2018-01-19 11:24:43
chengge
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Office for Mac 2016 终于实现功能大补全。


微软 Office for Mac 2016 今天迎来重大更新，Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 的 Mac 版终于支持实时协作，用户与共享文档的其他人共同编辑时，右上角将显示谁正在进行实时操作，并且标注编辑的位置，看到对方在文档上所做的修改。

将文档保存至 OneDrive 或 SharePoint Online，通过邀请用户、复制链接、发送附件等形式将文档进行共享便可邀请其他人共同进行协作。共享栏上可以查看当前正在编辑文档的人数，单击可以看到有编辑权限的用户，以及谁正在编辑文档。如果与其他人完成更新冲突所做的更改，将收到一条错误消息。

同时，Word、Excel 和 PowerPoint 现在加入文档自动保存云端功能，存储在云端的文档、工作表和演示文稿都会自动保存，而且会每隔数秒时间自动更新。结合共享模式，你不仅能实时看到他人做出的更新，还可以回滚查看到以往的改动历史或者回溯更早的文档。

此外这几大程序也各自更新了自身新功能，除了协作编辑之外，Excel 还新增了全新的图表类型，诸多实用新功能，改进了对 PivotTable 图表的支持，在数值发生改变的时候使用多线程计算能够更快对表格进行更新。

PowerPoint 引入了 QuickStarter 功能，能够让你创建大纲来更好的完善演讲重点和设计，全新的 Trim 多媒体工具能够让你快速编辑音频和视频片段。光标能够当做激光笔来使用，用于高亮展示幻灯片内容。Outlook 现已支持 Google 日历和联系人等等。


 

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