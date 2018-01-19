苹果App网页界面重大更新 与iOS 11相统一

新设计与 iOS 11 的全新 App Store 风格十分贴近。

今天，苹果推出 App Store 网页界面设计的重大更新，取代使用多年的 web 端 App 浏览页面。新设计与 iOS 11 的全新 App Store 风格十分贴近，采用了加大版的 App 图标和名称，圆角卡片化预览图，比旧版更加简洁美观，并且更突出用户评价。





预览页面不再提供跳转至 iTunes 的获取/价格按钮，上面以顶端小字提醒用户“只能在 iOS 设备上的 App Store 获取此 App”。这标志着桌面端新版本的 iTunes 已经彻底剔除 App 内容，专心做流媒体和版权内容平台。作为重新设计的一部分，苹果已经使用 iPhone X 的截图界面作为 App 预览截图，取代以往的旧 iPhone 截图。不过对于尚未针对 iPhone X 做优化的应用，该页面上仍然显示旧版 iPhone 屏幕比例的方形预览图。往下拉是被收起的 App 简介，点击“更多”可以展开全部简介阅读。随后是和 iOS 11 App Store 一致的评分、评价。可能用户不一定会喜欢这里的设计，因为我们不能在网页上查看到关于该 App 的全部评价，只能阅读到筛选在最前排的三条评价。再往下则是 App 内购项目说明、App 信息和其他联动栏。至此，App 页面的作用被最小化和最精简化，苹果的意图是将通过网页链接查看 App 的用户引导至手机或者平板上的 App Store。

随着去年 9 月 iTunes 12.7 版本上线，苹果对其进行了大幅度简化，删掉了 iBook、App Store 和 iTunes U。这样的精简带来了好处也带来了不便，尤其是去掉 iTunes 的 App Store 之后，用户想要进行 App 的分类查看、排名浏览以及国家/地区的更换等操作都变得非常麻烦。苹果重新设计的 App 网页界面简洁漂亮，但我想我们会打开它的机会已经越来越少。

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